Totalmente diverse: scopriamo Claudia, sorella di Valeria Marini

Chi è che non conosce Valeria Marini? E’ uno dei personaggi televisivi più conosciuti in Italia: attrice, showgirl, imprenditrice, col suo motto “baci stellari” ha fatto innamorare e sorridere tutti.

Sin da piccolissima, Valeria Marini ha sempre sognato di entrare nel mondo della moda e inizia la sua carriera agli inizi degli anni ’90 come primadonna nei varietà del Bagaglino.

Da quel momento, la showgirl guadagna sempre più incarichi e diventa la nostra Marilyn Monroe italiana.

La Marini, nata a Roma nel 1967, non è l’unica figlia in casa: oltre a lei c’è anche Claudia, sorella minore, ed un fratello maggiore.

Ma scopriamo insieme chi è Claudia, la sorella totalmente diversa di Valeria Marini

Claudia, sorella minore di Valeria Marini: due scelte totalmente diverse

Valeria e Claudia Marini sono le figlie di Mario Marini, morto a ottantadue anni nel 2014, e di Gianna Orrù.

I due genitori si sono separati durante l’infanzia e la vita della showgirl è rimasta segnata per sempre anche perché la famiglia decide di ricostruirsi una vita trasferendosi a Cagliari, in Sardegna.

Valeria e Claudia terminano gli studi e la maggiore delle Marini inizia a partecipare a provini per entrare nel mondo della moda, un sogno avuto sin da piccola.

Diciamo che Valeria Marini la conosciamo veramente bene anche nella sua quotidianità. Partecipando a reality show come il Grande Fratello Vip, L’Isola dei Famosi, Temptation Island Vip abbiamo avuto la possibilità di conoscere la showgirl anche nelle sue giornate no o quando si trovava tutti contro.

Ma Claudia invece?

Di Valeria Marini si conosce benissimo ogni dettaglio della sua vita privata, ma della sua famiglia d’origine non si sa quasi niente.

Si conosce qualcosa in più sulla madre Gianna che a sempre seguito Valeria nella sua carriera aiutandola a fare scelte importanti come accettare lavori o allestire sfilate di alta moda.

Gianna ha persino partecipato a L’Isola dei Famosi.

La mamma ha anche altri due figli con Mario: il primogenito Fabio e la più piccola Claudia.

Tutti sono molto curiosi di come sia fatta la sorella minore, considerando che Valeria Marini è sempre stata veramente bella, e inoltre si vuole sapere qualcosa in più sulla sorella.ù

Claudia ha scelto un altro tipo di vita: lontana dai riflettori, dai giornalisti, dai paparazzi, ha scelto una vita “normale“.

Nonostante avesse una conoscenza diretta tramite Valeria Marini per iniziare una carriera da vip, Claudia opta per la privacy.

Di lei, infatti si sa solo che è nata per ultima; non si sa quando sia nata, né che studio abbia fatto e nemmeno che lavoro faccia tutt’ora.

Valeria Marini e Claudia sono due sorelle totalmente diverse. Vengono dallo stesso posto, hanno vissuto lo stesso dolore della separazione durante l’infanzia, ma hanno deciso due tipologie di vita totalmente diverse