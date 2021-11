E’ stato un concorrente molto amato del Grande Fratello, lo riconoscete? Nel corso degli anni si cambia, soprattutto si affrontano nuove esperienze che a volte possono stravolgere lo stile di vita che si è vissuta. Nel suo caso il destino ha avuto in serbo per lui delle sorprese strabilianti. Il motivo? Guarda che carriera artistica ha raggiunto!

Quando si parla di Grande Fratello e si ricorda un concorrente molto amato, non si può non tenere conto degli anni che passano. La vita cambia velocemente, le novità in arrivo sono spesso tante e inaspettate, come avrà affrontato il successo? In modo strabiliante, perché la sua carriera in ascesa lo ha condotto molto lontano. Ecco tutta la verità sul protagonista del reality più discusso, non ci crederai.

Con il Grande Fratello non si scherza, specialmente con il concorrente in questione. Il motivo? E’ diventato una stella del mondo dello spettacolo! Non è il primo di cui si sente dire che il reality di canale 5 è stato un trampolino di lancio, ma nel suo caso possiamo dire che la crescita è stata sensazionale sotto tutti i punti di vista.

Di recente, sono saltate fuori delle belle notizie nel settore della recitazione. Un attore è diventato papà per la seconda volta, oltre ad aver raggiunto un altro fantastico traguardo da aggiungere alla sua carriera già ricca di progetti.

Tra news e ricordi del passato, non si può non ricordare l’attore di fama internazionale quando ha iniziato proprio grazie al Grande Fratello!

Concorrente Grande Fratello oggi, che carriera!

Diventare professionisti nella recitazione è difficile, specialmente per la gavetta da fare. Soprattutto, dopo tanti anni può accadere di passare nel dimenticatoio, perché non si è più dentro i meccanismi televisivi, ma si possono pur sempre raggiungere altri obiettivi. E’ il caso della star di centovetrine che oggi è più felice che mai, perché si è realizzata in altro. Tra le novità, non può passare inosservato l’attore che dal Grande fratello è arrivato nella scena internazionale!

Si tratta del talentuoso Raniero Monaco di Lapio! Dalla porta rossa del Grande Fratello è arrivato al tappeto rosso del Festival del cinema di Venezia, perché la sua carriera è stata tutta in salita.

Inizia con sceneggiati sul piccolo schermo, come Un passo dal cielo, Il peccato e la vergogna, Un posto al sole e La porta rossa, ma non finisce qui, perché riesce ad approdare anche sul grande schermo con Amore 14 tratto dall’omonimo romanzo scritto da Federico Moccia.

Partecipa anche al talent Amici Celebrities di Maria De Filippi, nel quale si esibisce e dimostra tutta la sua bravura nel ballo e nel canto. Ma è proprio con un progetto che supera sé stesso.

Recita nella serie di fama internazionale I Medici che raggiunge le vette più alte del successo! Riesce a partecipare allo sceneggiato che ha raggiunto una grande fama, e nella quale è stato al fianco di attori stranieri e famosissimi.

La sua carriera non finisce qui, perché l’anno scorso ha fatto parte del film L’ombra del lupo, ottenendo un altro grande successo. Infine, anche in amore ha raggiunto la felicità. E’ innamorato ed è fidanzato da ormai cinque anni con Beatrice Olla, attrice e ballerina di teatro, sua fidata compagna.

Insomma, dal Grande Fratello alla Mostra del Cinema di Venezia è un bel traguardo!