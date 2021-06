Valerina Marini, nonostante sia stata eliminata due settimane fa, è la vincitrice indiscussa di Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi

Valeria Marini è una vera e propria bomba nei reality show, col suo fare da vamp ma anche da bambina riesce ad ammaliare tutti col suo motto “Baci stellari“.

E così ha fatto colpo anche in Spagna partecipando alla nuova edizione di Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi svoltasi anch’essa in Honduras.

Nonostante sia stata eliminata due settimane fa dal programma, gli spagnoli e Roberto Alessi, giornalista di Novella 2000, la considerano la vincitrice ufficiale. Ecco il perché

Supervivientes, Valeria Marini vincitrice ufficiale anche se ci sono stati dei complotti contro di lei

Valeria Marini partecipò all’edizione del Grande Fratello Vip 4 portando tanti ascolti e così è successo anche a Supervivientes. La prova era ancora più ardua, visto che in Spagna la showgirl non era per niente conosciuta, ma è riuscita a conquistare tutti anche in Honduras.

Valeria è frizzante, seducente e talvolta litigarella e sono proprio queste le sue carte vincenti. A Supervivientes è diventata subito la protagonista indiscussa facendo passare in secondo piano anche i volti noti spagnoli.

Le altre partecipanti si sono addirittura ingelosite nei suoi confronti: “Lei era la straniera, la protagonista assoluta” scrive Roberto Alessi su Novella 2000.

Neanche a questo giro, però, Valeria è riuscita a vincere l’Isola dei Famosi, tornando due settimane fa dall’esperienza in Honduras.

Ma si crede che ci sia stato un vero e proprio complotto da parte dei concorrenti del reality. A tal proposito, il giornalista di Novella 2000 aggiunge: “La gelosia è una brutta bestia“.

I naufraghi erano stanchi di vivere nella sua ombra e ad ogni puntata hanno cercato di eliminarla mandandola al televoto. “Nomination più… nomination in meno… ce l’hanno fatta” scrive Roberto Alessi.

I concorrenti sono riusciti nel loro intento mandandola a casa, ma gli spagnoli continuano a parlare di lei e ad adorarla.

Su Novella 2000 si legge: “Lei non ha certo perso Supervivientes“; infatti tuttora si sente parlare dei suoi litigi e dei suoi metodi di seduzione sia nello studio del programma che fuori.

Insomma, Valeria Marini torna a casa con 12 chili in meno, ma tanti nuovi fan a cui mandare tanti saluti e soprattutto… baci stellari