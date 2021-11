Alex Belli e Soleil Sorge, siparietto bollente al Gf Vip: mai accaduto prima

By

Alex Belli e Soleil Sorge sono stati i protagonisti di un siparietto bollente al Grande Fratello Vip che ha spiazzato il web.

Alex Belli e Soleil Sorge sono i protagonisti indiscussi di questa sesta edizione del GF Vip di Alfonso Signorini. Tanto si è parlato della loro amicizia e c’è chi sospetta che tra loro ci sia di più di un semplice feeling.

Tant’è che questo dubbio era venuto anche alla moglie di lui con cui ha avuto non pochi confronti durante il corso di queste settimane. Durante la diretta di venerdi scorso, però, il tutto sembrava essersi chiarito. In quanto l’ex stella di Centovetrine aveva rassicurato la sua compagna che non c’era assolutamente nulla di male nel loro rapporto e il triangolo sembrava essersi concluso lì.

Nelle scorse ore però è successo l’impensabile, in quanto i due sono stati i protagonisti di un siparietto bollente che ha fatto discutere e non poco gli utenti della rete.

Soleil Sorge e Alex Belli ci riprovano al GF Vip: la scena fa discutere

Soleil Sorge e Alex Belli non riescono proprio a stare lontani. Negli scorsi i giorni i vipponi hanno messo scena la Turandot ed hanno recitato un bacio cinematografico molto passionale, che sembrava andare oltre il copione stabilito, ma quella potrebbe essere una semplice chimica artistica come l’ha definita l’ex stella di Centovetrine, ma quanto successo dopo non faceva assolutamente parte dell’opera teatrale.

I due concorrenti di Alfonso Signorini si trovavano nel giardino a chiacchierare quando, in maniera del tutto improvvisa, come dimostra il video che trovate in fondo a questo articolo, Alex sembrerebbe aver allungato le mani sul seno dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Il gesto, durato una manciata di secondi, non è affatto sfuggito agli utenti della rete. Tant’è che il video è subito diventato virale e non ha fatto altro che aumentare i sospetti che tra i due ci sia pura attrazione e non soltanto una semplice amicizia come hanno sempre dichiarato dall’inizio di questo percorso.

Il dubbio però resta ed è ancora vivo nella mente dei telespettatori che si chiedono se stasera, durante la diretta del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini parlerà di questo nuovo avvicinamento tra loro oppure se il capitolo che li riguarda è giunto in maniera definitiva al termine.

Tra Alex e Soleil al GF Vip c’è soltanto una bella amicizia o molto di più della chimica artistica tanto decantata da lui?