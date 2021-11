Royal Family: stanno vivendo una vera e propria fiaba

Ci sono due membri della Royal Family che sembrano vivere in una vera e propria fiaba. Scopriamo insieme di chi si tratta e perché stanno facendo discutere

La vita di corte da sempre accende la fantasia di tantissime persone. Non è solo il lusso ad attirare l’attenzione del popolo, ma anche il tenore di vita che conduce una persona appartenente alla monarchia. Non a caso, quando si descrive la vita di una principessa si utilizzano sempre termini fiabeschi.

Una delle residenze della Royal Family britannica più importanti è sicuramente Kensington Palace. Si tratta di un palazzo che si trova a Londra, nel quale hanno abitato grandissime celebrità, come la Regina Vittoria e William Arthur Philip Louis Mountbatten-Windsor, Duca di Cambridge. Anche la madre di quest’ultimo, Lady Diana, ha abitato in questa dimora della capitale inglese.

Ma c’è una residenza che fa discutere tantissime persone da molti mesi. Un luogo che non si trova in Gran Bretagna ma che è abitato da due appartenenti alla Famiglia Reale britannica. Vediamo insieme di chi si tratta e perché questa vicenda ha attirato l’attenzione di tutti i tabloid da quasi due anni.

Royal Family: Harry e Meghan, un castello da fiaba per i Sussex

Harry e Meghan riescono sempre a far discutere, soprattutto da quando hanno deciso di lasciare il Regno Unito per trasferirsi oltreoceano. In un primo momento, i Sussex avevano deciso di trasferirsi in Canada, per poi spostarsi negli Stati Uniti d’America quasi due anni fa. La decisione fu presa a causa di questioni legate alla loro privacy, evidentemente non al sicuro in quel posto.

Adesso il Principe Harry e sua moglie, Meghan Markle, vivono negli Stati Uniti d’America, precisamente nella Contea di Santa Barbara, in California. La loro villa di Montecito ha un valore di oltre 14 milioni di dollari e si trova in una delle zone più lussuose di Los Angeles. Lo Chateau of Riven Rock ha sei camere da letto e due suite aggiuntive, riservate agli ospiti dei Duchi di Sussex.

In una zona separata dalla proprietà principale c’è anche una guest house, riservata ai dipendenti dei Sussex. Il castello è costruito in stile provinciale francese e sembra quasi uscito da una fiaba. Nella camera da letto di Harry e Meghan ci sono grosse travi di legno a vista e numerosi mobili del XVII e XVIII secolo. Questa residenza risale al XIX secolo ma è stata demolita e ricostruita dopo il terremoto del 1925 che ha colpito la California.