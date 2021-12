Manuel Bortuzzo, la promessa a Lulù prima dell’abbandono al GF Vip

Manuel Bortuzzo, totalmente preso da Lulù Selassiè, si lascia andare ad un’importante promessa prima di lasciare il GF Vip 2021.

Manuel Bortuzzo è sempre più preso da Lulù Selassiè. La storia tra i due giovani concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 ha affrontato diverse fasi. Sin dai primi giorni, Lulù e Manuel si sono avvicinati fino a baciarsi. Manuel, poi, di fronte ad alcuni atteggiamenti di Lulù ha fatto un passo indietro. Dopo un periodo di distacco, i due si sono riavvicinati per poi discutere pesantamente per poi alzare un muro che sembrava invalicabile. Di fronte alla distanza e alla paura di perdere Lulù che ha rispettato la sua scelta, Manuel ha capito di provare un sentimento forte e profondo nei confronti di Lulù ed oggi sono inseparabili.

I concorrenti, in queste ore, stanno decidendo se accettare o meno il prolungamento del Grande Fratello Vip 2021 che si congederà dal pubblico il 14 marzo 2022. Prima della decisione finale, tutti i concorrenti hanno ricevuto un messaggio dalle famiglie e quello ricevuto da Lulù ha scosso Manuel. Clarissa, infatti, la sorella minore di Lulù e Jessica Selassiè, eliminata nelle scorse settimane, ha esortato Lulù a proseguire l’avventura da sola. Un messaggio che ha lasciato il segno su Manuel, timoroso di non aver fatto capire l’evoluzione dei propri sentimenti per Lulù. A rassicurarlo è stata la stessa Lulù.

Manuel Bortuzzo, dopo la paura fa una promessa importante a Lulù Selassiè al Grande Fratello Vip 2021

Di fronte al dispiacere di Manuel, preoccupato di non avere la fiducia della famiglia di Lulù, la Selassiè, con un discorso profondo, non solo è riuscita a rassicurarlo, ma ha dimostrato la maturità raggiunta durante il percorso nella casa. Se fino a poco più di un mese fa Lulù rincorreva Manuel per la casa per farsi ascoltare, oggi, mette il bene di Manuel su tutto. Bortuzzo, infatti, ha deciso di non accettare il prolungamento non riuscendo a trascorrere altri tre mesi in casa per esigenze fisiche. Lulù, però, non gli sta facendo pesare la scelta e, soprattutto, senza mai chiedergli di restare in casa, è riuscita a cancellare i suoi dubbi e paure.

“Sono triste.. un po’ dispiaciuto. (..) Non è stato compreso.. Ci siamo veramente capiti io e te. E sono riuscito a farlo capire ad Aldo.Cose troppo complicate, non c’è tempo per far capire una cosa così..“, ha confessato Manuel. “Mia mamma sono sicura guardando ieri la nostra scena avrà sorriso”, ha prontamento risposto Lulù. “Non può aver pensato vedi sto coglione che ca**o fa? Capisci che sembro un coglione che ti sta prendendo in giro? Quando non è vero“ è la domanda che rimbomba nella testa di Bortuzzo. “La mia famiglia ha capito che io sto bene. E’ normale che ci sono stati quei momenti, non ci conoscevamo. (..) Devi stare tranquillo, e io voglio stare tranquilla con te”, lo ha rassicurato Lulù che ha concluso un tutto con un “sei mio“ ricevendo un “sono tuo“ come risposta.

Manuel :”Capisci che sembro un coglione che ti sta prendendo in giro? Quando non è vero..”

Lulù, poi, ha chiesto a Manuel di dormire insieme le ultime due sere che trascorrerà in casa. La risposta è stata un promessa solenne dell’atleta. “Dormirei con te sempre”, ha detto inizialmente. Poi, pensando al tempo che trascorreranno lontani perchè Lulù resterà in casa, ha aggiunto – “appena esci ti sequestro. Ti lascio un po’ per la famiglia, ma appena hai finito i giri familiari sei mia”.

Lui la vuole sequestrare e lei vuole le manette.

Tra Manuel e Lulù, dunque, tutti procede a gonfie vele e la Selassiè è pronta a continuare il percorso nella casa senza Manuel che la aspetterà e la sosterrà guardandola dalla tv.