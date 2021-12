Quali sono i segni zodiacali più ribelli? Ecco i primi cinque

Oggi scopriremo quali sono i segni zodiacali più ribelli. Ecco la classifica dei primi cinque: scopri se c’è anche il tuo segno zodiacale

Non tutti sanno che un determinato comportamento può dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Oggi parleremo dei segni zodiacali più ribelli, quelli che non abbassano mai la testa, nemmeno quando gli converrebbe. Scopriremo insieme quali sono i primi cinque in questa curiosa classifica.

Ognuno manifesta il proprio carattere in maniera diversa. C’è chi mostra maggiormente i propri pregi o difetti e chi, al contrario, tende a nasconderli. È una questione di abitudini e cultura. I segni zodiacali possono interferire in questo genere di scelte o di comportamenti. Ed è proprio ciò che vogliamo scoprire oggi.

Abbiamo già visto quali sono i segni più umani, quali sono i segni più irresponsabili, quali sono i segni più confusi e quali sono i segni più beffardi. Oggi scopriremo invece quali sono i segni zodiacali più ribelli. Ecco la classifica dei primi cinque.

I segni zodiacali più ribelli

Acquario: al quinto posto in classifica troviamo il segno dell’Acquario. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono spesso calme e pacate, ma sono anche molto ribelli. L’Acquario non ha paura di esprimere la propria opinione e, per questo motivo, spesso risulta abbastanza anticonformista.

Bilancia: al quarto posto in classifica troviamo il segno della Bilancia. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco difficilmente ascoltano le opinioni degli altri. Chi appartiene a questo segno è molto testardo e tende a soddisfare soprattutto il proprio ego.

Leone: al terzo posto in classifica troviamo il segno del Leone. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco hanno un carattere molto forte. Chi appartiene a questo segno prova sempre ad imporsi sugli altri, a costo di compiere gesti estremi. Tutto ciò espone il Leone a pericoli evitabili.

Ariete: al secondo posto in classifica troviamo il segno dell’Ariete. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono molto testarde ed anticonformiste, ma anche irrequiete e rivoluzionarie. L’Ariete ha sempre un’idea fuori dagli schemi, frutto di un mix tra genio e follia. È molto difficile avere a che fare con le persone di questo segno

Cancro: al primo posto in classifica troviamo il segno del Cancro. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono molto indipendenti e ribelli. L’ambizione del Cancro è sempre molto forte e lo spinge alla trasgressione. Il Cancro non ha problemi se non deve rispettare qualche regola. Superare i limiti non è un problema per lui.