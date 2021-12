Arriva la prima squalifica al Grande Fratello Vip? Ecco il video incriminante

Il Grande Fratello Vip sta avendo un grande successo. Alfonso Signorini, nel corso dell’ultima puntata, ha svelato la verità ai concorrenti: il programma non finirà questo lunedì, ma bensì continuerà fino a metà marzo.

Tutti i concorrenti si stanno chiedendo se riusciranno a resistere altri tre mesi nella Casa più spiata d’Italia, ma una gieffina può anche smettere di pensarci.

Infatti, subito dopo la puntata una concorrente ha detto una cosa che non è ammessa nelle regole del programma.

Sarà quindi la prima squalifica dell’edizione?

Scopriamo insieme cosa è successo

Soleil Sorge prima squalifica nella Casa del Grande Fratello Vip? Il video che ha lasciato molti dubbi

Durante l’ultima puntata, Alfonso Signorini ha annunciato alla Casa che il Grande Fratello Vip durerà fino a metà marzo.

I concorrenti sono rimasti scioccati e ognuno si è preso qualche minuto per riflettere.

Soleil Sorge, protagonista indiscussa del reality show, inizialmente era triste all’annuncio e poi ha iniziato a cercare di capire quale fosse la scelta migliore per lei.

Distesa sul divano, però, si lascia andare ad una esclamazione in lingue inglese che i fan del programma non hanno preso molto bene.

Tutti credono che si tratti di una bestemmia.

Nelle scorse edizioni, alcuni concorrenti del format sono stati squalificati per lo stesso motivo. Tra i gieffini della scorsa edizione troviamo il tiktoker Denis Dosio e l’ex calciatore Stefano Bettarini.

Quest’anno, però, il Grande Fratello Vip sembra meno ligio alle regole e stanno cercando di lasciare andare alcune dinamiche nella Casa.

Infatti, Alfonso Signorini e la produzione stanno chiudendo un occhio di fronte a frasi e comportamenti che nel passato hanno meritato la squalifica.

Soleil Sorge è nata a Los Angeles e parla l’inglese come lingua madre. La sua esclamazione in italiano è una vera e propria bestemmia.

I fan sono indignati e trovano che il conduttore del reality non si esponga mai contro la gieffina. Ogni volta cerca di giustificare le sue azioni e talvolta finisce quasi per fomentarla.

“Dopo questa bestemmia di Soleil voglio vedere come ne esce fuori e che modo di dire è” scrive qualcuno sui social.

Ad esporsi anche l’ex concorrente del Grande Fratello Vip Filippo Nardi che sotto un video di Instagram scrive: “Da madre lingua inglese mi sento di dover tradurre una frase della signorina Soleil (detta Nuvoleil) visto che nell’edizione precedente persone sono state squalificate per molto meno: […] A me sembra una bestemmia (anche se detto in inglese). Scommetto che non succederà nulla“.

Sia i fan del programma che alcuni ex concorrenti trovano che Soleil Sorge stia esagerando e che abbia detto una vera e propria bestemmia.

Alfonso Signorini finalmente prendere dei provvedimenti e penserà ad una squalifica o farà finta di niente come suo solito? Non ci resta che aspettare la prossima puntata