Grande Fratello Vip, ennesima batosta per Nicola Pisu: Miriana Trevisan non perdona

Al Grande Fratello Vip è arrivata l’ennesima batosta per Nicola Pisu da parte di Miriana Trevisan. Lei ora è andata oltre.

Il percorso di Nicola Pisu al Grande Fratello Vip è terminato da qualche settimana, ma nonostante tutto la sua presenza alberga ancora all’interno della casa più spiata d’Italia. Il motivo? Ovviamente riguarda Miriana Trevisan.

L’ex ragazza di Non è la Rai non ha mai nascosto che tra loro c’è sempre stata una forte attrazione. Purtroppo però questo tipo di emozione non è riuscita ad evolversi in qualsiasi di più, anzi. I due hanno finito con il litigare e il loro rapporto è più che terminato. Tant’è che non sono mancati i confronti non appena lui ha abbandonato il programma per volere del pubblico del piccolo schermo degli italiani.

A poche ore dalla diretta, però, è arrivata una nuova confessione di Miriana Trevisan proprio sul suo rapporto con il figlio di Patrizia Mirigani. Questa volta l’ex ragazza di Non è la Rai non ha alcuna intenzione di tornare indietro, anzi. Ora sembrerebbe rivolgere tutte le sue attenzioni a qualcuno altro ed a confermarlo è stato lei stessa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Grande Fratello Vip, il gesto viene frainteso: le due gieffine ai ferri corti

Miriana Trevisan dimentica Nicola Pisu al Grande Fratello Vip

Miriana Trevisan nelle scorse ore ha ammesso che quello che c’era tra lei e Nicola Pisu era soltanto attrazione fisica, come d’altronde gli ha sempre detto durante il loro percorso nella casa del GF Vip, e niente di più. Tant’è che non sono mai riusciti ad andare oltre, in quanto l’ex ragazza di Non è la Rai lo ha sempre definito molto lontano dal suo mondo, essendo lui molto più giovane ed avendo lei anche un figlio al di fuori del programma e di conseguenza determinate responsabilità su di lui.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Bagno gate al Grande Fratello Vip: bisogni nel bidet, chi è stato?

Miriana però è tornata a parlare dell’argomento, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, e questa volta ne ha parlato a tu per tu con il nuovo arrivato Biagio D’Anelli. In quanto è stato chiaro a tutti, conduttore incluso, che tra loro c’è una forte attrazione e lui si è chiesto se sia lo stesso sentimento che lei ha vissuto con Nicola Pisu.

Miriana a questo punto lo ha colto di sorpresa, rivelando che con Nicola era soltanto attrazione fisica, mentre con lui è qualcosa di più. In quanto non solo gli piace dal punto di vista estetico, ma anche mentale. In quanto inizierebbe a prenderla anche dal punto di vista mentale. Ma come avrà reagito Biagio?

Di fronte alla dichiarazione di Miriana Trevisan, Biagio come ha reagito? Lui si è lasciato andare ad un tenero abbraccio.