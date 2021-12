Grande Fratello Vip, il gesto viene frainteso: le due gieffine ai ferri corti

Dopo il Grande Fratello Vip, il gesto delle due gieffine è stato frainteso ma nulla è più come prima: tra di loro cala il gelo.

Al Grande Fratello Vip, si sa, le dinamiche e i colpi di scena non finiscono mai. Anche quando l’avventura dei protagonisti volge al termine. In particolar modo quando si tratta dei concorrenti della passata edizione che conservano ancora un posto speciale nel cuore del pubblico del piccolo schermo che continua a seguirli e supportarli e non può far altro che dispiacersi nel vedere che quelli che riteneva essere rapporti solidi si sono sgretolati a causa di incomprensioni.

Non è di certo un mistero che Dayane Mello dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip abbia deciso di prendere parte ad un altro reality show, La Fazenda. Durante quest’esperienza, sembrerebbe che la bella modella brasiliana sia stata vittima di molestie da parte di un altro concorrente e qui a sostenerla c’è stata Rosalinda Cannavò che non avrebbe mai immaginato di ritrovarsi ai ferri corti con la sua amica speciale soltanto per averla difesa in un momento difficile.

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò ai ferri corti dopo il Grande Fratello Vip

Dayane Mello, una volta terminata l’esperienza a La Fazenda, ha unfollowato Rosalinda Cannavò. Il gesto della bella modella brasiliana ha lasciato senza parole i suoi fedeli sostenitori che non si sarebbero mai aspettati un simile gesto da parte della loro beniamina. Tant’è che poco dopo è arrivata anche la replica della diretta interessata. In quanto Adua Del Vesco non è stata di certo con le mani in mano.

“Dico solo una cosa: continuerò a battermi per chi è vittima di violenze“ ha esordito la Cannavò, amareggiata ma per nulla abbattuta di quanto è successo con la sua amica nonché ex compagna di viaggio al GF Vip. “Nulla mi fermerà mai … punto” ha poi concluso.

Dopo il gesto di Dayane Mello, sono arrivate le parole di Gabriele Parpiglia, storico autore del reality show di canale 5, che ha rivelato un’ulteriore retroscena su quanto accaduto, lasciando ancora più spiazzati gli utenti della rete da quanto emerso nelle scorse ore.

“Dopo l’eliminazione dal reality La Fazenda mi risulta che Dayane Mello sia a conoscenza di quanto avvenuto” ha subito precisato il giornalista, facendo riferimento alla piena conoscenza della bella modella brasiliana di quanto accaduto al di fuori del programma in merito alle presunte molestie ricevute da un suo ex compagno di viaggio.

“Fatti e avvenimenti che lei reputa ‘non gravi’“ conclude, spiazzando gli utenti del web che non riescono a comprendere come mai per la Mello quello che è accaduto nel contesto televisivo per lei non sia una cosa così grave come si è percepito all’esterno.