Grande Fratello Vip, chi abbandona il reality? Tutti i nomi

Ormai tutti hanno capito che il Grande Fratello non finirà il 13 dicembre. Sono già diversi i concorrenti che hanno pensato di uscire

Nella casa del Grande Fratello Vip sono giorni di grandissimo fermento. Come tutti sanno, la data originale della chiusura del super reality di Canale 5 era prevista tra pochi giorni, il 13 dicembre. Invece, è arrivato un mega prolungamento, visto che si andrà avanti fino alla fine di marzo. Una “batosta” per i concorrenti che sono dentro dal primo giorno: non tutti se la sentono di proseguire, anche perché c’è nostalgia della famiglia e, chiaramente, non mancano gli impegni lavorativi. Ecco perché da qualche giorno si sta facendo un po’ la conta di chi resta e di chi invece andrà via.

Senza entrare nello specifico, i contratti dei concorrenti entrati nelle settimane precedenti possono essere chiusi nella data prevista. Ecco perché si può scegliere se restare oppure rimanere. Diversi inquilini stanno pensando di abbandonare, e a quanto pare almeno quattro di loro hanno già deciso. Sembrano pronti a salutare il GF Vip Aldo Montano, Katia Ricciarelli, Manuel Bortuzzo e Francesca Cipriani. L’importante “confessione” è arrivata da un’altra concorrente (che invece non lascerà la casa volontariamente) che è Lulù Selassiè.

Grande Fratello Vip: pronta la “fuga” del 13 dicembre?

Fermo restando che la princess è in nomination è rischia di uscire, ma per altri motivi. A quanto pare lo “spoiler” di Lucrezia non doveva essere “spifferato”, ma ormai è fatta. I quattro concorrenti hanno deciso di far cessare (come da accordi iniziali) la loro avventura il 13 dicembre. Manuel avrebbe esigenze personali e bisogno di riprendere correttamente la fisioterapia e gli allenamenti. Anche Katia (che invero aveva più volte detto che sarebbe uscita) è stanca e vuole tornare alla sua vita. Francesca, invece, vuole concentrarsi sulla sua vita privata e i preparativi del matrimonio.

Infine Aldo ha molti impegni che lo aspettano e che non vuole rimandare ulteriormente. Evidentemente, i quattro che lascerebbero (usiamo il condizionale) sanno bene che sono senz’altro personaggi forti e con minime possibilità di essere nominati. Ecco perché la “paura” di arrivare fino a marzo induce ad una più opportuna “strategy exit”.