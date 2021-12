Chiara Ferragni e Fedez, l’annuncio lascia a bocca aperta

Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di venire allo scoperto, facendo l’annuncio che tutti i loro fedeli sostenitori aspettavano ormai da tempo.

Chiara Ferragni e suo marito Fedez sono senza dubbio tra le coppie più amate del mondo dello spettacolo, e non solo, dal pubblico nostrano. Anzi, la loro fama e popolarità si è da sempre spinta ben oltre il bel paese. Considerando infatti che il loro amore, e relativa professione, è nota in tutti i paesi dal mondo: dagli Stati Uniti alla Corea. Tutti sono pazzi di loro e della loro famiglia.

Per questo motivo non stupisce l’entusiasmo mostrato dai loro fedeli sostenitori non appena la coppia ha annunciato quello che loro aspettavano di sentirsi dire da ormai mesi, ma la pazienza e l’attesa sono state ampiamente ripagate in quanto tutto ciò che attendevano è finalmente arrivato.

Fedez e Chiara Ferragni lo hanno annunciato su Instagram e, come ogni altro loro progetto, è già diventato un vero e proprio successo.

Fedez e Chiara Ferragni: l’annuncio che tutti aspettavano è finalmente arrivato

Nonostante siano molto esposti sui rispettivi profili social, il pubblico della rete e non solo è curioso di sapere di più sulla vita di Chiara Ferragni e Fedez. In particolar modo sono curiosi di conoscere se oltre ai party glamour, gli impegni e abiti bellissimi, loro sono soliti vivere le problematiche comuni a tutte le famiglie e i loro beniamini non si sono di certo fatti attendere.

La coppia, infatti, qualche tempo fa aveva annunciato il reality show sulla loro vita, mostrando al grande pubblico di tutto il mondo quello che da sempre erano desiderosi di voler sapere, ed ora il tutto è finalmente disponibile online.

“I Ferragnez – la serie è disponile in tutto il mondo con i primi 5 episodi” ha annunciato l’influencer più amata di sempre sul suo profilo Instagram, dando l’annuncio che i suoi fedeli sostenitori aspettavano ormai da svariato tempo. Da quando, precisamente, lei e suo marito avevano annunciato l’arrivato di questo nuovo ed entusiasmante progetto, che gli permetterà di farsi conoscere in un’ottima completamente diversa rispetto al solito.

“Fatemi sapere che cosa ne pensate” ha poi concluso la Ferragni, in attesa di sapere che cosa ne pensino i suoi fan del nuovo show che la vede coinvolta con tutta la famiglia. Uno show che va oltre i filtri e le riprese dei social, mostrando la loro vita di tutti i giorni.

I Ferragnez ora sono pronti a conquistare tutti anche attraverso questo nuovo progetto.