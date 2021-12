Dopo Matrimonio a prima vista Italia, nuovo amore per Manuel: ecco chi è

Si è conclusa da non molto fa la settima edizione di Matrimonio a Prima Vista Italia. Lo show è disponibile su Discovery+ e su Real Time

La settima edizione di “Matrimonio a prima vista” è stata archiviata con successo ormai qualche settimana fa. Ancora una volta il dating show col suo taglio docu-reality ha fatto il pieno di successo, ottenendo ancora una volta il favore del pubblico. Ora non resta che capire cosa ne sarà delle coppie partecipanti, essendo già passati sei mesi dalle loro nozze al buio. Come i fan sanno bene, solo una delle tre coppie (quella composta da Jessica Gregorio e Sergio Capozzi) ha deciso di rimanere insieme.

Le altre due, Martina Manoni-Davide Graceffa e Dalila Cantagallo-Manuel Felici, hanno capito che non c’era feeling, decidendo di separarsi praticando un regolare divorzio. Fatali le cinque settimane di prova, che nel caso di Dalila e Manuel hanno catalizzato l’attenzione dei telespettatori. Infatti, il loro rapporto ha avuto dei risvolti imprevedibili.

Leggi anche – Matrimonio a prima vista, amore vero per la coppia: parole inaspettate

Matrimonio a prima vista, la svolta sentimentale di Manuel

Tuttavia, alla fine i due hanno deciso di separarsi. E il buon Manuel non ci ha messo molto a trovare l’amore in un’altra donna. Dimostrando di non essere per nulla affranto dalla fine del suo matrimonio, ha trovato un altro amore di cui non si sa molto. A certificare la loro relazione ci sono le foto che lui pubblica sul suo seguitissimo account Instagram. La sua nuova fiamma si chiama Dada, ed entrambi sembrano molto presi l’uno dall’altro.

Leggi anche – Sergio e Jessica dopo Matrimonio a prima vista: quello che nessuno ha mai detto

Evidentemente, Dalila aveva ragione a non fidarsi delle intenzioni del marito. A indispettire la sposa fu soprattutto l’atteggiamento di lui, che sembrava passivo e non molto preso dalla relazione con lei. Soprattutto quando le disse che a lui sarebbe andata bene qualsiasi decisione. Un atteggiamento non proprio coinvolto, che ha condotto l’ormai ex moglie a fare un deciso passo indietro.