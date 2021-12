Matrimonio a prima vista, amore vero per la coppia: parole inaspettate

Matrimonio a prima vista è il programma di grande successo prodotto da Discovery Italia nel quale sei single si sottopongono a delle nozze “al buio”

E’ sicuramente uno dei programmi più riusciti di sempre. Matrimonio a prima vista riesce a incollare il pubblico alla tv come poche altre trasmissioni. Il fulcro sono le “nozze al buio” di questo vero e proprio esperimento sociale. A metà strada tra il classico dating show e il docu-reality, dove certi concetti sono portati all’estremo. L’ultima stagione è andata in onda questo autunno, e anche stavolta sono state presentate tre coppie che si sono sposate il giorno stesse in cui gli sposi si sono visti per la prima volta.

Un vero e proprio matrimonio combinato, dove l’azzardo non è di poco conto. Anche nell’ultima edizione le cose non sono andate bene per tutti, visto che soltanto una coppia ha deciso di rimanere assieme e di proseguire la sua relazione. Si tratta di Jessica Gregorio e Sergio Capozzi. Pur non sembrando molto affiatati, almeno all’inizio, hanno poi maturato una certa intesa.

Matrimonio a prima vista, ecco il segreto della coppia che ha “funzionato”

Molto ha fatto la reciproca attrazione fisica, che ha decisamente contribuito a creare un rapporto tra di loro. E a quanto pare le cose sono andate bene, perché tra i due è nata una storia che sta ancora andando avanti. Per loro il record di essere la seconda coppia (contando tutte le edizioni) a essere rimasta assieme. L’altra è quella formata da Francesco Muzzi e Martina Pedaletti. Per loro le cose vanno avanti, e le rispettive storie d’amore proseguono.

Ricordiamo che i matrimoni celebrati nella trasmissione sono assolutamente autentici e legalmente riconosciuti. Per Sergio la loro forza è stata la diversità caratteriale: a differenza di quanto si pensi, spesso caratteri opposti davvero finiscono col completarsi. Superato l’impatto iniziale, e se scatta l’interesse dal punto di vista fisico, scoprire lati a noi sconosciuti del carattere del partner, così diverso dal nostro, diventa un collante molto difficile da rompere.