Se all’improvviso si presentano degli ospiti a casa tua, e non sai che preparare non temere, ho delle ricette facilissime da realizzare! Ti basta prendere l’occorrente che hai in casa, e metterci un pizzico di fantasia. Soprattutto tieni bene a mente che ti basteranno soltanto 10 minuti! Ecco le idee geniali per te.

A volte capita di trovarsi impreparati, ma se conosci queste ricette dell’ultimo minuto, sappi che non avrai nulla di cui preoccuparti. Il motivo? Sono delle preparazioni semplici ma d’effetto, e non ti serve neanche avere chissà quali ingredienti. Non ti servono prodotti ricercati, e ti spiego perché. Il segreto più importante in cucina è saper valorizzare i prodotti, esaltandone il gusto con degli accorgimenti. Se conosci le regole basilari, i tuoi secondi diventeranno dei piatti da chef! Ecco come, ti svelo tutti i trucchi del mestiere.

Riuscire a sorprendere amici e parenti in cucina con delle ricette così facili e di gran gusto, è un ottimo punto di partenza per chi è alle prime armi! Se invece sei già un esperto, queste preparazioni saranno un gioco da ragazzi. In ogni caso, ricorda che la cucina è fatta di accorgimenti, regole e una buona dose di fantasia, quindi rimboccati le maniche!

Se invece la situazione si stravolge del tutto e va a tuo favore perché gli ospiti hanno avuto un contrattempo e arriveranno più tardi, puoi sempre optare per ricette classiche, come il polpettone perfetto con i trucchi da chef. Con le giuste dosi e un po’ di tempo in più, vedrai che risultato.

Ma se la fortuna non è dalla tua parte, e gli ospiti arrivano super puntuali, non temere, perché con queste ricette farai un figurone.

Idee geniali per ricette pratiche e d’effetto!

La bellezza di queste preparazioni è proprio la praticità! Perché se riesci a seguire i procedimenti senza intoppi, puoi anche impegnarti a fare un dolce. La torta di mele perfetta in poche mosse è possibile, anche in questo caso puoi realizzare un dolce classico, non troppo complicato, ma soprattutto internazionale! A chi non piace una belle fetta di torta? Così, il pranzo o la cena improvvisata saranno a prova di errore! Guarda che trucchi che ho in serbo per te. Ti basta poco per rendere il cibo un’esperienza dai sapori globali.

Innanzitutto, controlla i prodotti che hai in casa. Se hai del tonno, del pan grattato, parmigiano, un uovo e spezie, puoi realizzare delle fantastiche polpette di pesce! Ti basta mettere insieme tutti gli ingredienti, salare quanto basta, e infornare a 180° per 10 minuti, vedrai che goduria.

Se invece vuoi optare per un ricetta ancora più rapida, fai un omelette! Colorerai il tuo pasto con gli ospiti con un sapore tutto francese, infatti per riprodurre il piatto originario del Paese, ti basteranno pochi ingredienti. Prendi due uova grandi, se le hai medie mettine tre, del latte circa 80 ml, sale, e dell’olio extravergine d’oliva. Sbatti energicamente tutto con una frusta, e poi versa in padella. Una volta cotte da entrambi i lati potrai anche farcirle con i tuoi prodotti preferiti.

Infine, se hai del pollo da parte, perché non realizzare una ricetta sfiziosa e croccante? Prendi del pan grattato e condiscilo con le spezie che più ti piacciono, soprattutto aggiungi la paprika dolce, e del sale. Dopo, sbatti un ovetto a parte, così potrai intingerci il pollo, circa 800 g andranno bene, per poi passarlo nel pangrattato. Infine, scalda dell’olio extravergine d’oliva in una padella, e il gioco è fatto! Il tuo pollo sarà croccante e delizioso.

Che aspetti? Ti bastano solo 10 minuti!