Pettole pugliesi perfette e deliziose: i trucchi geniali

Se credi di aver perso l’inventiva, guarda un po’ le pettole pugliesi! Stupire gli ospiti durante le cene delle vacanze è possibile, specialmente se segui le ricette di piatti tipici! Con queste deliziose palline croccanti farai un figurone. Ti basta seguire dei trucchetti che renderanno non solo il risultato perfetto, ma anche ti farà fare tutto in poche e semplici mosse.

Mangiare prelibatezze nel periodo natalizio fa sentire meno in colpa! Le pettole pugliesi sono originarie appunto della Regione Puglia, ma si realizzano in diverse aree del Sud Italia e non solo. Per la loro consistenza ricordano le Petullat diffuse nel Meridione grazie all’influenza migratoria della popolazione albanese, la quale ha ulteriormente arricchito il suolo italiano con ricette di questo tipo. Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata e appunto anche la Puglia, hanno fatto proprio questo antipasto nella loro cultura. Ecco come prepararlo senza commettere alcun errore.

Le pettole pugliesi ti stupiranno! Le origini della loro preparazione sono molto interessanti. La leggenda narra che a Taranto, durante la notte di Santa Cecilia, una donna sta come di consueto, preparando il pane, ma all’improvviso sente la musica di zampognari abruzzesi che erano lì di passaggio. Si distrae e abbandona la preparazione del pane.

Passa troppo tempo e si rende conto che l’impasto non può essere buono per la panificazione. Allora, lo divide in più parti formando delle palline poi fritte nell’olio bollente. Il risultato? Le pettole pugliesi dal gusto inconfondibile!

Fin dall’antichità è risaputo che spesso l’inventiva e il sapersi arrangiare in cucina salva dei piatti che altrimenti andrebbero buttati. Infatti, esistono dei trucchetti anche per salvare le torte venute male, a tutto c’è rimedio!

Vuoi conoscere i segreti per un risultato eccezionale sia per la variante classica che per quella salata?

Le pettole pugliesi non hanno più segreti!

Il periodo delle feste è perfetto per prepararli. Se invece vuoi qualcosa di meno classico, esistono delle idee geniali per dolci di Natale veloci e facili, insomma non perdere tempo. Rimboccati le maniche e preparati per realizzare dei piatti che stupiranno i tuoi ospiti, facendoti diventare una chef in poche e semplici mosse. Le morbidissime palline di pane stanno arrivando per rallegrare le tue vacanze, ma soprattutto il tuo pancino!

Innanzitutto devi sapere che l’impasto si prepara in pochissimo tempo. Inoltre, ti bastano soltanto tre ingredienti economici e facili da reperire. Quello che è fondamentale rispettare però è la tempistica della lievitazione. Ti ci vorranno circa due ore, ma questo non importa. Perché nel frattempo potrai dedicarti ad altre faccende, le palline di pane si preparano da sole!

Prendi e misura 500 g di farina, 10 g di lievito e 400 ml di acqua. In una terrina versa prima la farina accuratamente setacciata, fai un buchetto nel centro e sciogli il lievito di birra con un po’ d’acqua tiepida. Aggiungi un cucchiaino di sale, e impasta per bene. Il risultato verrà un panetto morbido e liscio, proprio perché hai prima setacciato la farina.

Dopo di ciò, fate di nuovo un foro al centro e mettete un cucchiaio di olio extravergine d’oliva e l’acqua restante. Impastate con cura, finché non realizzate il panetto senza grumi. Se volete realizzare la variante salata, prima della lievitazione, inserite delle olive senza nocciolo.

Se invece volete fare la variante dolce, non aggiungete altri ingredienti, e mettete il panetto a lievitare per circa 2 ore. La temperatura dovrebbe essere di 25 °, ma se non c’è, per favorirla avvolgetelo nella pellicola trasparente in modo da farlo gonfiare per bene.

Passate le due ore, con due cucchiai prelevate una parte di impasto, si formeranno delle pallette che una volta immerse nell’olio bollente per due minuti per lato, saranno le tue palline di pane perfette.