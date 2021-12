Grande Fratello Vip, chi abbandona e chi arriva: tutti i nomi

Grande Fratello Vip non lascia in pace i telespettatori, il motivo? La news del giorno è un fulmine a ciel sereno che sconvolge tutti: sono saltati fuori i nominativi dei concorrenti che diranno addio al programma, ma in cambio ne arrivano altri pazzeschi! Ma non solo: ecco tutta la verità sul destino del reality.

Se credi che il Grande Fratello Vip con gli ultimi ingressi abbia giocato tutte le sue carte, stai commettendo un gravissimo errore, perché il bello deve ancora venire! L’edizione corrente è tra le più controverse della storia del reality. Litigi, polemiche, amori che sbocciano e finiscono presto sono il clou, ma ci sono anche legami solidi di amicizia e rispetto. Riuscire a vivere tutto lucidamente dentro la bolla del Big Brother non è facile. Senza dubbio i nuovi arrivi sapranno tenere testa ai gieffini, ma anche mantenere alto lo share e l’interesse del pubblico a casa che fedelissimo non perde un solo appuntamento con l’intrattenimento.

Le news non smettono ad arrivare per i fan del Grande Fratello Vip! I concorrenti dell’edizione in corso ne stanno combinando di cotte e di crude, del resto che aspettarsi da dei vipponi dall’umore così ballerino? Al di là dell’ironia, quest’anno le dinamiche del programma sono un po’ altalenanti, quindi è stato fondamentale assumere delle decisioni drastiche.

La prima tra tutte implica degli addii, ma soprattutto degli arrivi ben precisi! Inoltre, sembra essersi smosso qualcosa dopo gli ultimi baci e la notte bollente tra due gieffini, che finalmente tra loro sia scattata la scintilla e l’ascia di guerra sia stata accantonata una volta per tutte?

Questo è da scoprire, ciò che invece è palese e chiaro è l’aggiornamento dei concorrenti. Ma non solo, perché il conduttore, Alfonso Signorini ha sganciato una sentenza clamorosa!

Grande Fratello Vip, colpo di scena: chi va e chi viene!

Le polemiche come ben si sa, non mancano mai, e dopo l’ultimo appuntamento le fazioni sono evidenti. La guerra tra le Selassié e il resto dei concorrenti ha destato scalpore, oltre che è sembrato proprio che sia stato posto in essere un accanimento ingiustificato nei confronti delle principesse. Che si sia trattato di strategia da parte dei saggi della casa? Oltre gli attacchi, la produzione e gli stessi gieffini si sono resi conto che bisogna cambiare qualcosa, ad iniziare dai concorrenti!

La decisione presa dalla produzione e da colui che alla fine intesse le trame del gioco, lo stratega per eccellenza che silenzioso sta gestendo i concorrenti ignari di tutto all’interno della casa, è il presentatore Alfonso Signorini.

Signorini ha ritenuto fondamentale in primis informare i gieffini, ma anche il pubblico a casa. Perché tra pandemia e stress quotidiano, il GF Vip avrà una durata maggiore! Con l’obiettivo di seguire l’esempio dell’anno scorso, ma anche di far meglio, la finale è stata posticipata al 14 marzo 2022!

Ma non finisce qui. Perché alla notizia in questione non tutti hanno reagito bene. Infatti, Aldo Montano, Carmen Russo, Manuel Bortuzzo e Davide Silvestri hanno chiara la loro situazione: il 13 dicembre scatta la fine del contratto e della loro permanenza nel reality!

Non sono gli unici a fare affermazioni del genere, la stessa Katia Ricciarelli la si è sentita più volte dire che andrà via a dicembre. Il motivo? Probabilmente vorranno passare le vacanze di Natale con la famiglia, oppure ci potranno essere anche delle ragioni legate al lavoro o alla salute.

In ogni caso, gli arrivi risolveranno tutto. Di sicuro non faranno l’ingresso nomi già dichiarati in passato, come Giulio Raselli, Giulia Cavaglià e Ferdinando Giordano, ma neanche le due soubrettes di Avanti un Altro, Sara Croce e Laura Cremaschi.

Allora, chi farà l’ingresso? Nathaly Caldonazzo è il primo nome, ma non finisce qui. Perché l’ultima dichiarazione del direttore di Chi dimostra in che direzione si vuole fare andare le dinamiche del programma: cercasi due uomini dalle storie importanti!

Insomma, ne vedremo delle belle, restiamo aggiornati!