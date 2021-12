Grande Fratello Vip hot: notte bollente in casa, baci ed effusioni

Notte bollente nella casa del Grande Fratello Vip 2021: baci, coccole ed effusioni bollenti tra i concorrenti. Ecco cos’è accaduto.

L’atmosfera nella casa del Grande Fratello Vip 2021 si scalda. Complice una serata di festa, alcuni concorrenti si sono lasciati andare e non sono mancati i baci mozzafiato e le effusioni bollenti. Nella sesta edizione del reality show non sono ancora nate delle vere e proprie coppie. Tuttavia, tra alcuni concorrenti c’è una grande attrazione fisica e, di fronte al clima festoso, l’amosfera ha preso il sopravvento.

La passione è così esplosa tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. Anche tra Soleil Sorge e Alex Belli non sono mancati i balli sensuali e le confidenze sotto le coperte.

Grande Fratello Vip 2021: bacio passionale tra Sophie e Gianmaria, balli sensuali ed effusioni tra Alex e Sophie

Dopo il primo bacio con Gianmaria, durante la serata disco organizzata dal Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni si è letteralmente lasciata andare. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha baciato in modo passionale Antinolfi scatenando le urla e la gioia degli altri concorrenti della casa che aspettavano il momento con ansia. “Auguri, auguri” hanno urlato gli altri vipponi chiedendo di vedere il bis del bacio.

Anche Alex Belli e Soleil Sorge non si sono trattenuti. I due, dopo essersi lasciati andare in pista e, in camera, dividendo lo stesso letto, hanno trascorso diverso tempo sotto le coperte. “Vieni, mettiti qui sotto le coperte“, le ha detto Soleil. Alex ha accettato l’invito di Belli, ma non si sa cosa sia accaduto effettivamente tra i due. Molti fan del reality, tuttavia, sono sicuri che qualche bacio possa esserci stato.

Alex e Soleil, dunque, sono sempre più vicini. Belli non nasconde di provare un sentimento per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e, davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip, ha dichiarato:

“No Alfo, io amo Soleil nel senso che adoro la sua anima speciale, la sua aurea. Sono innamorato del suo essere, dell’arte che sprigiona ad ogni movimento. Sotto le coperte stavamo provando le parti per una nuova opera che vogliamo mettere in scena al più presto. Quello che accade qui dentro non mette in dubbio il mio amore per Delia e i progetti di work e di life che abbiamo insieme. Questo è un game con Soleil“.