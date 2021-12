Atmosfera bollente al Grande Fratello Vip: la doccia diventa hot

Grande Fratello Vip, una doccia stellare. le bellissime concorrenti si divertono ballando sotto la doccia. Giucas Casella assiste divertito

Arriva l’inverno e porta pioggia e freddo, ma nella casa del Grande Fratello l’atmosfera è sempre bollente. Soprattutto quando si aprono le docce “all’aperto” e inizia un vero e proprio spettacolo sexy. Bellezze per tutti i gusti si sono viste fare una doccia “hot” nella casa: Carmen Valeria, Maria e Soleil si sono divertite ballando sotto l’acqua e le luci di colore rosso, soffuse al punto giusto per creare la giusta atmosfera.

Niente da dire, uno spettacolo niente male per chi vuole apprezzarlo: da Carmen a Valeria, passando per Maria e Soleil. Alcune delle donne del Grande Fratello Vip si sono divertite mettendo in mostra (senza alcuna volgarità) il loro fisico in costume da bagno. Visione celestiale, vista la bellezza delle inquiline della casa. Menzione di merito alla splendida Carmen Russo: pur non essendo più una ragazzina mostra un fisico invidiabile e praticamente perfetto, come se gli anni non fossero mai passati.

Grande Fratello: la doccia “hot” fa impazzire il pubblico

Stesso discorso per Valeria Marini, seppur di qualche anno più giovane di Carmen non ha nulla da invidiare a una ragazza. Del resto la “Valeriona” è nota per avere un fisico statuario e forme da “Venere” che da anni fanno impazzire gli italiani. E che dire delle più giovani Maria Monsè e Soleil? L’influencer è bellissima, con un fisico atletico e asciutto: ma non è una novità.

Del resto sul suo account Instagram mette spesso in bella mostra il suo fisico “scolpito” da dieta e tanto lavoro in palestra. E va detto che anche la simpatica Maria se la cava benissimo. Pur essendo meno “attenta” di Soleil su questo aspetto, sfoggia il suo costume con disinvoltura mettendo anche lei in mostra un fisico invidiabile. E i telespettatori apprezzano…