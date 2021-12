Grande Fratello Vip, tutti contro Jessica e Lulù Selassiè: Clarissa ruggisce

Alta tensione al Grande Fratello Vip 2021: la maggior parte dei concorrenti contro Jessica e Lulù Selassiè per la cena etiope, Clarissa ruggisce.

Tensione nella casa del Grande Fratello Vip 2021 per la cena etiope organizzata da Jessica e Lulù Selassiè. Le Principesse Selassiè, quando c’era ancora Clarissa in casa, avevano chiesto al Grande Fratello Vip di poter organizzare una cena etiope in casa. A sorpresa, il Grande Fratello ha deciso di organizzarla ieri sera. Dopo aver portato in casa tutti gli ingredienti necessari per preparare i piatti tipici dell’Etiopia, terra d’origine di Jessica e Lulù, in casa è scoppiata la bufera.

Di fronte alla vista di un tacchino intero e all’idea di dover mangiare cibi piccanti e speziati, Francesca Cipriani si è lamentata con Manila Nazzaro che le ha dato ragione. L’ex Miss Italia, inoltre, si è lamentata di non essere stata avvisata della preparazione della cena, ma Jessica le ha spiegato che la richiesta era stata fatta settimane fa quando in casa c’era ancora Clarissa. Durante la preparazione della cena, Francesca e Manila hanno continuato a lamentarsi e lo stesso hanno fatto questa mattina. Le parole della Cipriani e della Nazzaro ha fatto infuriare Clarissa che, su Instagram, si è lasciata andare ad un duro sfogo.

Clarissa difende le sorelle Jessica e Lulù attaccate al Grande Fratello Vip 2021

“Il turno era nostro, a noi nessuno ci ha avvisato. A me non mi va di stare due ore a lavare, voglio divertirmi anche io. Il turno è mio e volevo fare qualcosa di semplice”. Con queste parole Manila Nazzaro si è scagliata contro Jessica mentre Francesca Cipriani ha continuato a lamentarsi anche con epiteti poco carini. Per accontentare tutti, Jessica, con l’aiuto di Lulù e Sophie Codegoni ha preparato anche pietanze non piccanti per Manila e Francesca.



Quest’ultime, tuttavia, hanno continuato a lamentarsi con Katia Ricciarelli anche questa mattina.

Manila: “Esiste la citrosodina in Etiopia? Ma che stomaco hanno?!”

Katia: “Lo stomaco di un cammello!” Il qualunquismo di alcuni di loro pari a quello degli stranieri che ci chiedono “Come fate a mangiare pasta tutti i giorni?”, stiamo là eh.#gfvip pic.twitter.com/oY79XBqr0R — BL (@rainbow20202020) December 5, 2021

In difesa di Jessica e Lulù, su Instagram, è intervenuta Clarissa che si è scagliata contro Francesca Cipriani e Manila Nazzaro.

“Capisco benissimo che ormai è diventata una moda attaccare le mie sorelle Jessica e Lulù. In quest’ultimo periodo, all’interno della casa, si è creata questa fazione serrata, di quasi tutti i partecipanti, che si scagliano giorno dopo giorno contro due ragazze che non danno, in nessun modo, la maniera di essere giustificatamente attaccate, se non per l’unico motivo di essere e rappresentare se stessa. Dal primo giorno.

Oggi abbiamo toccato il fondo: Il GFVip ha deciso di far conoscere al pubblico italiano e anche agli inquilini della casa, un pezzo della nostra cultura etiope, proponendo una cena tipica preparata per tutti da Jessica con il supporto di Lulu. Ma anche questa stavolta non si sono risparmiati! La cena etiope di stasera, è stato l’ennesimo motivo per inveire ancora contro loro due, iniziando da Francesca Cipriani in primis, con il supporto di Manila e Katia.

Ne sono state dette di ogni, comprese parole discriminatorie come ‘Mangiare in questo modo non è rispettoso per gli altri’. Oppure ‘a me schifo’. O ancora ‘Non è giusto che si dia questa opportunità a ste due! Volevamo un altro tipo di cucina’.

Come se mettersi alla conoscenza di una cultura culinaria corrisponderebbe solo a dare un’opportunità di visibilità a due ragazze all’interno di un reality. Stiamo rasentando il ridicolo!”.