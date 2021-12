Mara Venier sbotta in diretta contro il giudice di Ballando con le stelle Guillermo Mariotto

Mara Venier si sta dedicando alla conduzione del programma pomeridiano Domenica In. Un format creato apposta per ospitare personaggi famosi, parlare di quotidianità, gossip e tanto altro.

Ospite all’ultimo appuntamento di Domenica In è Guillermo Mariotto, uno dei giudici più severi di Ballando con le stelle.

Durante la registrazione, Mara Venier sbotta contro Mariotto per il suo poco tatto durante un tema della puntata veramente delicato.

Vediamo insieme cosa è successo

Mara Venier sbotta contro il giudice di Ballando con le stelle, Guillermo Mariotto: “Esci da questo studio!“

Mara Venier sbotta durante la registrazione di Domenica In contro Guillermo Mariotto, giudice di Ballando con le stelle.

Dopo l’ennesima dimostrazione di poco tatto, il giudice è stato rimesso al suo posto dalla mitica Mara.

Tutto è iniziato quando sono state trasmesse delle immagini di Valeria Fabrizi, attrice e concorrente del programma condotto da Milly Carlucci.

In una delle sue ultime esibizioni, Valeria si è commossa ricordando la mamma scomparsa tre mesi fa a causa di una brutta malattia.

L’opinionista Rossella Erra ha preso la palla al balzo e ha raccontato di come Mara Venier le sia stata vicino nel momento in cui anche sua mamma è venuta a mancare.

Quando la madre della Erra si trovava sul letto di morte, la Venier si trovava con Davide Maggio.

Il giornalista ha dato il numero della conduttrice a Rossella, dando così la possibilità alla Venier di mandare un messaggio d’affetto all’opinionista.

Ventitré secondi di messaggio che sono riusciti a dare tanta carica alla piccola Erra.

Durante la diretta di Domenica In, Mara Venier ha raccontato che anche Maria De Filippi le era stata vicina in un momento critico della conduttrice.

Maria fu molto vicina a Mara quando lei perse la sua mamma.

Insomma, i temi della puntata di oggi erano molto delicati e non c’era proprio niente da ridere, ma Guillermo Mariotto ride sotto i baffi per tutta la registrazione.

Mara Venier nota subito la mancanza di tatto del giudice di Ballando e sbotta contro di lui: “Mi stai facendo girare le p***e, ti devo dire la verità, non era il momento di ridere, questo non era il momento di ridere. Hai capito?“.

“Non ci sto!” urla innervosita la Venier e conclude: “Quando si parla di mamme che non ci sono più non ridere, se vuoi ridere esci da questo studio!“.

Guillermo, a sua discolpa, rivela il motivo delle sue risate: “Ma io prima ridevo per la faccia di Simone Pasquale!“.

Nonostante il momento di discussione, Mara Venier si calma subito e smette di sbottare contro il giudice di Ballando.

Inoltre invita Mariotto anche nella prossima puntata per poter fare una videochiamata alla sua mamma che vive in Venezuela.

Guillermo non crede che sua madre sarà disponibile, ma ringrazia vivamente la conduttrice di Domenica In