Ballando con le stelle, concorrente provoca la giudice: la reazione spiazza

Concorrente di Ballando con le stelle provoca la giudice: la reazione è spiazzante

Ballando con le stelle va alla grande con la mitica conduzione di Milly Carlucci. L’appuntamento serale è ogni sabato su Rai Uno e la finale si sta avvicinando.

Tra un concorrente e una giudice del programma c’è tensione dal primo giorno della gara. Si punzecchiano e si rispondono sempre per le rime; non ce la fanno proprio a sopportarsi!

Il concorrente di Ballando con le stelle non ci sta più e provoca la giudice in un altro programma televisivo. Vediamo di chi si tratta e cosa è successo

Federico Fashion Style prova Selvaggia Lucarelli, la giudice di Ballando con le stelle. La reazione è spiazzante

Federico Fashion Style, hair-stylist di Anzio, sta gareggiando come concorrente a Ballando con le stelle.

Dal primo giorno, il ragazzo però ha una “nemica”, la giudice Selvaggia Lucarelli.

Quest’ultima provoca in continuazione il neo ballerino per il suo orientamento sessuale. Dopo frequenti allusioni, Federico non ci sta più e durante una ospitata a Domenica In, provoca Selvaggia: “Se vuole venire a letto con me l’aspetto“.

Inutile dire che Mara Venier, conduttrice del programma, si è sbellicata dal ridere dopo la provocazione.

E’ una guerra fredda quella tra la Lucarelli e l’hair-stylist. Il trentaduenne di Anzio aveva già lanciato una frecciatina alla giudice nel suo video di presentazione: “La telecamera mi eccita, come io eccito Selvaggia Lucarelli. Lei non mi fa domande strane, perché in realtà vuole venire a letto con me“.

Dopo la performance di samba di Federico insieme alla ballerina professionista Anastasia Kuzmina, la coppia si presenta davanti al tavolo dei giudici.

Ricevuti i dovuti complimenti, l’hair-stylist non può fare a meno di sentire la provocazione sarcastica della Lucarelli.

“Senza nemmeno sentirci al telefono, stasera abbiamo messo entrambi le piume, il destino ci sta suggerendo qualcosa” dice Selvaggia e conclude con una stoccata: “Ho sentito che Federico vuole unirsi carnalmente con me, per me va bene“.

L’hair-stylist si sfoga con Mara Venier: “Voglio sapere sempre la stessa cosa, ma non mi fanno mai la domanda diretta. Io ho lanciato una provocazione a Selvaggia ed è vero, se vuole venire a letto con me, io sono pronto e la aspetto“.

Federico provoca direttamente la giudice, perché è convinto che molte persone mettano in dubbio il suo orientamento sessuale senza chiedere nulla quando lui ha ribadito più volte di essere eterosessuale.

Il pubblico di Domenica In esplode dalle risate e Federico prende la palla al balzo per fare una battuta su un possibile incontro intimo con Selvaggia: “Mi dovrà far fare l’uovo sbattuto, la cosa è impegnativa“.

Federico Fashion Style provoca Selvaggia Lucarelli. La giudice di Ballando con le stelle risponderà alle accuse o lascerà passare? Non ci resta che aspettare il faccia a faccia durante la puntata del prossimo sabato sera su Rai Uno