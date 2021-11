Fratelli Alberto Matano: bellissimi come il giornalista

Alberto Matano è un famoso giornalista e conduttore televisivo molto amato dagli italiani. Ha dei fratelli che gli somigliano moltissimo

Alberto Matano è indubbiamente uno dei giornalisti italiani più famosi. Non soltanto come volto noto del TG1: è diventato popolare soprattutto dopo aver iniziato la conduzione de “La vita in diretta” su Rai 1 e altri programmi di successo. Bravo, ma anche con un aspetto fisico che non lascia indifferenti.

Ecco perché tutti questi ingredienti lo hanno portato ad avere un grandissimo successo. Ma Matano non si ferma soltanto alla televisione: è molto attivo sui social, e anche attraverso questi canali ottiene un grande seguito. Molto apprezzato, in particolare, il canale Instagram.

Alberto Matano e l’incredibile somiglianza con i suoi fratelli

La pagina è dedicata sia al lavoro che alla vita privata. E sono soprattutto questi particolare a catturare l’interesse dei followers. E tra le molte foto che il giornalista mette non è sfuggita una molto intima, in cui è ritratto con i suoi fratelli. Perché Alberto non è figlio unico, ma ha due fratelli ai quali è molto legato.

Per la precisione sono un fratello e una sorella. Subito si nota la forte somiglianza tra i tre. Purtroppo si sa molto poco della vita privata di Alberto Matano, che tiene molto alla riservatezza nonostante l’intensa attività sui social. E ancor meno si sa dei suoi fratelli, che a differenza sua non lavorano nel mondo dell’informazione.