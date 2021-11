Clarissa Selassiè, dopo l’eliminazione dal Grande Fratello vip 2021, torna sui social: le prime parole sulle clip di Lulù gelano tutti.

L’avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2021 di Clarissa Selassiè, la più piccola delle principesse si è conclusa con l’eliminazione. Clarissa ha perso la sfida al televoto contro la sorella Lulù, Manila Nazzaro, Soleil Sorge e Carmen Russo. Nonostante la sconfitta, in studio, con Alfonso Signorini, ha dichiarato di essere felice del percorso fatto aggiungendo che non si sarebbe mai aspettata di restare in casa quasi tre mesi.

Dopo aver ripreso possesso del proprio telefonino, Clarissa è anche tornata sui social. Con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, la più piccola delle sorelle Selassiè ha già annunciato di aver visto qualche clip su Lulù. Poi rivolge un appello ai followers.

Clarissa Selassiè, legatissima alle sorelle Jessica e Lulù, continuerà a seguirle nella casa del Grande Fratello Vip 2021 nonostante il suo percorso sia finito con l’eliminazione. Clarissa, inoltre, è pronta a difendere soprattutto la sorella Lulù che, nella casa di Cinecittà, sta mostrando tutti i suoi difetti e i suoi atteggiamenti sbagliati, ma anche le sue fragilità.

“Ragazzi eccomi, sono vita. Sono tornata. Sto un po’ fuori da questo mondo, però, appena torno sul pianeta terra sarò attiva. Mi siete mancati tanto e vi ho letto tantissimo. Ho tante cose da raccontarvi”, sono state le prime parole di Clarissa su Instagram.

Poi ha aggiunto: “Ho guardate tutti i videoclip legati alla mia Lulù. Continuate che vi leggo”. Clarissa, dunque, da fuori, continuerà a sostenere le sorelle, ma è pronta a guardare tutti i video in cui gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 parlavano di lei, ma anche di Jessica e Lulù.

Tra le due sorelle rimaste in casa, quella che sta attraversando il momento più difficile è Lulù. Dopo la chiusura con Manuel, Lulù è finita nuovamente in nomination. Oltre a subire un provvedimento disciplinare per aver imprecato in diretta, è stata nominata da Aldo Montano, Gianmaria Antinolfi e dallo stesso Manuel. Al televoto con Gianmaria, Jessica e Patrizia, l’avventura di Lulù non è ancora finita. Venerdì prossimo, nel corso della nuova puntata del reality, sarà eletto il preferito del pubblico. Chi sarà?