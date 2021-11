Manuel Bortuzzo gela Lulù: l’agghiacciante reazione nel cuore della notte al GF Vip

Manuel Bortuzzo dopo la diretta del Grande Fratello Vip ha gelato Lulù Selassiè. La principessa è rimasta senza parole dal suo gesto.

Manuel Bortuzzo durante il corso di quest’esperienza al GF Vip era sembrato aver creato un rapporto speciale con Lulù Selassiè. Tanti sono i baci che i due si sono scambiati durante il corso di questi mesi passati nella casa più spiata d’Italia e tante sono stati i tira e molla nella loro conoscenza. Anche se di recente lui sembrava essersi riavvicinato a lei, ma qualcosa ora è cambiato.

Non solo ieri, quando la Principessa rischiava di abbandonare il programma, si è mostrato piuttosto indifferente ma non l’è stato vicino quando lei ha avuto un breakdown poco prima di scoprire che sua sorella venisse eliminata, anzi. Manuel l’ha anche nominata per dissociarsi da tale scena.

Subito dopo la diretta, lei ha provato ad avere un confronto con lui, ma non c’è stato modo. Così ci ha riprovato in un secondo momento e Manuel Bortuzzo ha gelato Lulù Selassiè, ribadendo di voler prendere le distanze da lei da qualsiasi punto di vista.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Soleil Sorge gela Alex Belli, lui resta senza parole in diretta: Signorini gongola

Lulù Selassiè senza parole di fronte a Manuel Bortuzzo: il gesto dopo il GF Vip

Lulù Selassiè ha raggiunto Manuel Bortuzzo in camera sua in cerca di chiarimento, chiedendogli di non lasciarla sola in questo periodo visto che sua sorella Clarissa ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip, ma lui è stato categorico, servendole anche uno scivolone che è stato giudicato dai fan della Principessa come un gesto di pessimo gusto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: E’ stato uno dei concorrenti più amati del Grande Fratello: dopo anni, ecco com’è e cosa fa oggi

“I gesti parlano chiaro, dovevi dire solo ‘scusa ho sbagliato, sto zitta’, non voglio avere nessun rapporto con te, va bene parlare ma siamo due mondi opposti” ha esordito il nuotatore. “Mi sono sentito in imbarazzo e mi sono vergognato. Cosa si ricorderà la gente di te? Che eri una pazza che ha stalkerizzato Manuel? Per il bene di te stessa, cambia e capisci a volte che se venti persone di tutte le età ti dicono una cosa, prendila in considerazione. Ma te lo dicono perché ti vogliono bene, altrimenti non ti direbbero niente e ti escluderebbero” ha poi proseguito duro.

E quando lei gli ha detto di non volerlo perdere, lui ha risposto così:: “Non voglio, non voglio e allora batti i piedi come i bambini“ ha concluso, come riportato da Biccy.