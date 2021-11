Royal Family: non c’è niente da fare, non sono riusciti ad evitarlo

I problemi della Royal Family inglese continuano a tenere banco su tutti i tabloid. Ecco l’ultimo capitolo che riguarda la monarchia britannica

Le vicende legate alla Royal Family sono da anni al centro delle attenzioni di tutti i media, britannici e non solo. Tutti i giorni vanno in onda decine di trasmissioni televisive e radiofoniche, soprattutto in Gran Bretagna. Ma la Famiglia Reale inglese attira quotidianamente l’attenzione di giornali, paparazzi e tantissimi curiosi.

Da quando Harry e Meghan hanno deciso di lasciare il Regno Unito, questa attenzione mediatica è aumentata in maniera esponenziale. I Sussex si sono trasferiti negli Stati Uniti d’America quasi due anni fa. Oggi vivono nella Contea di Santa Barbara, in California. La loro residenza si trova a Montecito, un quartiere molto lussuoso di Los Angeles ed ha un valore di circa 14 milioni di dollari.

Leggi anche – Sanremo 2022: due nomi bomba per Amadeus, clamorosa indiscrezione

Ma c’è un’altra vicenda che sta facendo molto discutere in Gran Bretagna. Pare che la Regina Elisabetta sia stata coinvolta in prima persona, insieme ad altri membri della Royal Family. Vediamo insieme perché questa vicenda ha creato tutto questo scalpore e perché l’anziana sovrana è così preoccupata dopo tutto ciò che è successo.

Ti potrebbe interessare anche – GF Vip, concorrente umiliata in diretta chiede perdono: “Te lo chiedo in ginocchio”

La Royal Family ha provato a bloccare la mini serie

La famiglia dei Windsor ultimamente si è unita per una battaglia contro la Bbc. La televisione pubblica inglese sarebbe colpevole, secondo la Royal Family, di aver trasmesso una mini serie che avrebbe gettato fango sulla monarchia inglese. La mini serie è stata trasmessa il 22 e il 23 novembre ed ha ottenuto un notevole successo nel paese britannico.

Nel corso di questa serie tv ci sono filmati su William ed Harry che la Royal Family non ha mai approvato. Secondo quanto riportato dal periodico britannico Mail on Sunday, da Buckingham Palace sarebbero partite tre lettere di reclamo, recapitate direttamente dall’ufficio della Regina Elisabetta, dal Principe Carlo e dal Principe William.

Sullo stesso argomento – Principe Harry, lo sfregio della Royal Family: “Non potrà più farlo”

Ma non è bastato. La serie tv, chiamata Princes and the Press, è andata in onda lo stesso ed è stata trasmessa senza i tagli suggeriti dalla Famiglia Reale. I contenuti stanno facendo discutere molto e hanno acceso ancora una volta le luci dei riflettori sulla monarchia inglese. Dopo le vicende dei Sussex e gli scandali che hanno coinvolto il Principe Andrea, adesso la Regina Elisabetta sarà costretta ad affrontare un’altra brutta grana. Seguiranno sicuramente ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni, questa vicenda difficilmente avrà vita breve.