Soleil Sorge gela Alex Belli, lui resta senza parole in diretta: Signorini gongola

Soleil Sorge ha gelato Alex Belli durante la diretta del Grande Fratello Vip. Lui non si sarebbe mai aspettato una simile reazione da parte sua ed Alfonso Signorini non ha potuto fare a meno di apprezzare il tutto.

Soleil Sorge questa sera ha avuto la possibilità di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. In particolar modo quando Alfonso Signorini l’ha chiamata per mostrarle alcune foto rubate di Delia Duran che la immortalano mentre si abbraccia ad un altro uomo dopo il confronto avuto venerdì scorso con suo marito.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha alcun dubbio e ritiene che ci sia molto più di un’amicizia da quelle foto, ma Alex Belli la pensa in maniera completamente opposta. In quanto conosce il ragazzo in questione e sa che è felicemente fidanzato, ma Samy in studio, che vive con Simone, il ragazzo in foto, gli comunica che è tornato single.

Signorini, per questo motivo, torna a stuzzicare Alex, affermando che nonostante lui crede nella buona fede di sua moglie, è evidente che sia molto trattenuto dalla presenza delle telecamere, ma lui smentisce ed a questo punto Soleil Sorge lo affronta in diretta lasciandolo senza parole.

Alex Belli spiazzato da Soleil Sorge: la confessione fa gioire Signorini

Soleil Sorge, contrariamente da quanto affermato dal suo compagno di viaggio, è convinto che lui sia piuttosto trattenuto dalla presenza delle telecamere. Altrimenti si comporterebbe in un altro modo. Alex Belli è rimasto senza parole in quanto non si aspettava che la sua compagna di merenda potesse pensare una cosa simile sul suo conto, ma lei gli ha ribadito lo stesso concetto anche quando si sono ritrovati in salotto, rivelando di essere convinta che lui sia frenato per le telecamere.

Alfonso Signorini non ha potuto fare a meno di concordare con la sua concorrente, mostrando una certa soddisfazione nel sentirla sbilanciarsi in questo modo in diretta come mai prima d’ora. Soleil non si è nascosta dietro un dito, rivelando dunque non solo che secondo lei tra Delia e il ragazzo con cui è stata paparazzata ci sia molto più di una semplice amicizia, ma anche che l’ex stella di Centovetrine sia trattenuto dalla presenza delle telecamere altrimenti si comporterebbe in maniera diversa con lei.

Soleil Sorge ha gelato Alex Belli durante la diretta del Grande Fratello Vip, rivelandogli ciò che pensa davvero.