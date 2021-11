GF VIP: fuori onda Soleil confessa tutto. Alex nel panico

Al GF Vip Soleil Sorge non è riuscita a trattenersi e durante la pubblicità ha tirato fuori tutta la verità su Alex Belli.

Al GF Vip ha fatto discutere e non poco il bacio che Alex Belli e Soleil Sorge si sono scambiati mentre mettevano in scena la Turandot, diretta in esclusiva da Katia Ricciarelli. In quanto in molti hanno iniziato a sospettare che tra loro ci sia molto più di una semplice amicizia e per questo motivo Alfonso Signorini ha scelto di parlarne durante il corso della diretta.

Soleil non ha potuto fare a meno di trattenere le risate, mentre l’attore si è arrabbiato in quanto stufo di tornare di nuovo sullo stesso argomento. Durante la pubblicità però l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non si è di certo risparmiata e ha rimproverato Alex Belli in diretta.

Alex Belli rimproverato da Soleil Sorge al GF Vip: la confessione in diretta

Soleil Sorge è rimasta infastidita dall’atteggiamento assunto da Alex Belli al Grande Fratello Vip, in quanto secondo lei era pienamente consapevole di quello a cui stava andando incontro nel momento in cui ha scelto di giocare con il loro bacio teatrale, andando ben oltre quello che era il semplice copione di rito.

Alex si è tirato indietro, affermando che la sensazione avuta da lei era del tutto errata, ma Soleil non ha voluto sentire ragione e si è detta piuttosto infastidita da quanto accaduto, rivelando che lui avrebbe dovuto pensarci due volte prima di inscenare un bacio del genere per poi apparire quasi annoiato durante il corso della diretta quando si parla dell’argomento, visto che era prevedibile che tutti ne avrebbero parlato visto il confronto avuto con Delia Duran durante il precedente appuntamento.

Soleil Sorge ha rimproverato Alex Belli al GF Vip, non riuscendo a trattenere la sensazione di fastidio provata durante il corso della diretta di questa sera, ma siamo sicuri che troverà la forza di perdonarlo.