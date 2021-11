Delia Duran sbotta sui social: dura reazione al bacio tra Alex Belli e Soleil

Delia Duran sbotta su Instagram dopo il bacio tra Alex Belli e Soleil Sorge: la vendetta al Grande Fratello Vip e la reazione di Guenda Goria.

Ancora un capitolo della soap opera che ha per protagonisti Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Dopo aver visto la moglie nella casa del Grande Fratello vip 2021 e averla rassicurata su ciò che prova per lei, Alex Belli ha trascorso le ore scorse in compagnia di Soleil Sorge. Approfittando della messa in scena della Turandot su regia di Katia Ricciarelli, Alex Belli e Soleil Sorge si sono scambiati un bacio che ha fatto molto rumore sui social.

Dopo il bacio, Alex e Soleil si sono punzecchiati e sul web i fan del reality hanno commentato la situazione vedendo nel bacio tra l’attore e l’influencer una vera attrazione. Dopo aver visto ciò che è successo nella casa del Grande Fratello Vip 2021 nelle ultime ore, Delia Duran si è lasciata andare ad uno sfogo sui social.

Delia Duran si vendica di Alex Belli al Grande Fratello Vip 2021? La reazione al bacio con Soleil

Delia Duran non ci sta e reagisce duramente al bacio tra Alex Belli e Soleil Sorge. “Dopo questo weekend sono rimasta davvero senza parole!! No comment”, ha scritto Delia in una story ancora attiva su Instagram.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>Katia Ricciarelli choc: l’offesa a Lulù Selassiè fa rumore, parla Giulia Salemi

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>Lulù Selassiè, altro che Manuel Bortuzzo: la promessa da pelle d’oca di Gianmaria

A scagliarsi contro Alex Belli è anche Guenda Goria, amica dell’attore e di Delia nonchè fidanzata di Mirko Gancitano, migliore amico di Alex. La figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta, con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, ha puntato il dito contro Belli.

“Dopo 24 ore che Delia è entrata nella Casa e lo ha pregato di fare meno lui ha continuato come se nulla fosse. Io vivo Delia e i suoi sbalzi d’umore, le sue crisi e la sua confusione. Finge forza ma è destabilizzata. Trovo non stia proteggendo la donna che ama. Tra attrazione artistica e coccole nel letto in piena notte non so che dire. Capisco che voglia sentirsi libero ma sono curiosa di sapere come reagirebbe se lei facesse lo stesso”.

Come reagirà Alex Belli di fronte alla presa di posizione della moglie e di Guenda Goria dopo il feeling sempre più stretto con Soleil Sorge?