Katia Ricciarelli choc al Grande Fratello Vip 2021: l’offesa a Lulù Selassiè scatena il web, interviene Giulia Salemi. Foto e video.

Cos’è successo nella casa del Grande Fratello Vip 2021 nelle ultime quarantotto ore? Complice la nomination ricevuta da Manila Nazzaro dalle Principesse Selassiè, la casa si è schierata in massa contro le sorelle Selassiè, colpendo principalmente Lulù che, in due giorni, è diventata il bersaggio di critiche feroci da parte della maggior parte dei concorrenti.

Prima della 23esima puntata del Grande Fratello Vip 2021, precisamente durante il pranzo, Katia Ricciarelli si è lasciata andare ad un commento sull’abbigliamento di Lulù Selassiè che ha scatenato la dura reazione del web. Sulle parole pronunciate dall’ex moglie di Pippo Baudo, ma anche dal resto della casa, si è espressa anche Giulia Salemi che si è schierata dalla parte di Lulù.

Katia Ricciarelli offende Lulù Selassiè: Giulia Salemi difende la principessa del Grande Fratello Vip 2021

Mentre erano ancora sedute al tavolo da pranzo, Katia Ricciarelli, lamentandosi del freddo della sua stanza privata, notando l’abbigliamento di Lulù Selassiè, seduta al suo fianco, ha detto: “Io farò la fine della Lulù se non mi mettono il caldo in camera. Andrò in giro con la maglietta, con tutta la roba dentro come fanno le pendone. Le pendone, da noi, in Veneto, sono quelle che vanno a chiedere la carità con la loro borsetta”, ha detto la Ricciarelli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>Lulù Selassiè, altro che Manuel Bortuzzo: la promessa da pelle d’oca di Gianmaria

Katia: farò la fine della lulu che va a giro come le PENDONE. e scatta la censura perché davvero su questa ragazza se ne son dette di ogni.

Vi prego aiutateci a SALVARLA. E COME SI DEVE. #GFVIP #LULU pic.twitter.com/N9ZoSAogVI — Lola Grullita 💉💉 (@LGrullita) November 29, 2021

Come fa sapere il portale Blogtivvu, in dialetto veneto, la pendona è una “zingara che chiede la carità”. La frase della Ricciarelli ha scatenato anche la reazione di Giulia Salemi che, sotto il video pubblicato anche dalla pagina Instagram GFVipVideo, ha scritto:

“Spezzo un mikado per Lulù stasera al #gfvipparty perché stanno davvero tutti esagerando con lei sia davanti ma soprattutto alle spalle. Ma cosa magnano a colazione pane e cattiveria? Di nuovo No Words”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>Manuel Bortuzzo si svela: duro attacco a Lulù Selassiè, il web sbotta

Nelle scorse ore, anche Cristina Plevani, la prima vincitrice della prima, storica edizione del Grande Fratello si era schierata dalla parte di Lulù Selassiè.

Io a questo giro salverei #lulu

Solo per dar fastidio a tutti coloro in casa che la stanno screditando. #gfvip — Cristina Plevani (@CristinaPlevani) November 28, 2021

Alfonso Signorini, nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip 2021, affronterà l’argomento in diretta?