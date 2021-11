Manuel Bortuzzo si svela: duro attacco a Lulù Selassiè, il web sbotta

Manuel Bortuzzo ha fatto una confessione inaspettata sul suo rapporto con Lulù Selassiè e il pubblico del Grande Fratello Vip non ha affatto reagito bene di fronte alle sue parole.

Manuel Bortuzzo ha fatto senza alcun dubbio la storia di questa sesta edizione del GF Vip di Alfonso Signorini. Il nuotatore, grazie alla sua toccante e difficile storia e alla conoscenza con Lulù Selassiè, è subito entrato nel cuore di milioni di italiani.

Nelle scorse ore però proprio loro, in particolar modo gli utenti del web, hanno iniziato a trovare poco chiare alcune sue esternazioni e proprio in riferimento al suo rapporto con la Principessa. Soprattutto se si considera che è stato proprio lui ad avvicinarsi una seconda volta a lei, quando poco prima l’aveva rispinta a causa dei suoi modi di fare giudicati troppo appiccicosi ed ossessivi.

Manuel Bortuzzo ha attaccato Lulù Selassiè, facendo una pesante insinuazione nei suoi confronti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Manuel Bortuzzo critica Lulù, il web sbotta: “Ecco cosa ha fatto per te”

Lulù Selassiè: la confessione inaspettata di Manuel Bortuzzo al GF Vip

Manuel Bortuzzo si trovava in compagnia di Patrizia Pellegrino, una delle nuove concorrenti ad aver varcato la famosa soglia rossa del Grande Fratello Vip, e lei gli ha chiesto com’è nato il suo rapporto con Lulù Selassiè. Curiosa di conoscere i dettagli da parte del diretto interessato, considerando che da guardando il tutto dall’esterno si può avere una percezione diversa.

Lui non si è di certo tirato indietro ed ha raccontato che il tutto è nato in maniera abbastanza naturale, per poi sferrare l’attacco alla Principessa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Manuel Bortuzzo sogna l’eliminazione di Lulù? La risposta non lascia dubbi

Il nuotare, dopo aver affermato che il tutto era nato in maniera abbastanza naturale e che c’è anche un’attrazione fisica di base, ha poi aggiunto che ovviamente la produzione ha un po’ calcato la mano e che di conseguenza Lulù ci ha marciato sopra.

Utilizzando queste parole ha fatto dunque dedurre che la Principessa ha calcato la mano probabilmente per avere una maggiore visibilità all’interno del Grande Fratello Vip con un conseguente blocco dedicato a loro in puntata. Tali parole hanno scosso gli utenti della rete quanto secondo loro è più chiaro che mai che lei sia presa da Bortuzzo e lui lo aveva anche confermato in più di un’occasione. Per questo motivo non riescono a comprendere questo suo cambio repentino di idea nei suoi confronti.

Patrizia chiede a Manuel del rapporto con Lulù.

“E’ nato come scambio d’affetto,poi è stato un po’ montato come una cosa più grande di quella che era,lei ha marciato su quella cosa lì.. poi ti lasci andare,attrazione fisica,quando capisci che non ti prende di testa basta.”#gfvip pic.twitter.com/qhElRvtaTJ — BL (@rainbow20202020) November 28, 2021

Manuel ha criticato Lulù e gli utenti della rete hanno girato la questione, in quanto c’è chi sospetta che in realtà sia successo l’esatto contrario.