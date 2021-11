Grande Fratello Vip 2021, colpo di scena: salta tutto prima della diretta

Colpo di scena al Grande Fratello Vip 2021 prima della diretta della nuova puntata: salta il nuovo ingresso, ecco cos’è successo.

Nella casa del Grande Fratello Vip 2021, dopo Patrizia Pellegrino e Maria Monsè, entrano ufficialmente come nuovi concorrenti Valeria Marini, concorrente della prima edizione e tornata nel reality anche nella quarta edizione scontrandosi ripetutamente con Antonella Elia, Giacomo Urtis, concorrente della scorsa edizione e l’ex gieffino della versione nip del Grande Fratello, Biagio D’Anelli.

Tra i nuovi concorrenti, dai siti specializzati, era spuntato anche il nome di un altro ex gieffino ovvero Ferdinando Giordano. Il suo ingresso, tuttavia, come hanno annunciato i blogger Amedeo Venza e Deianira Marzano pare sia saltato.

Grande Fratello Vip 2021, salta l’ingresso di Ferdinando Giordano: lo sfogo

Ferdinando Giordano non sarà nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Come fa sapere Biccy, attraverso un video pubblicato su Instagram, Ferdinando ha annunciato di essere a casa sua rispondendo anche a Guendalina Tavassi che, attraverso una serie di storie pubblicate sul proprio profilo social, aveva lanciato un appello per diventare concorrente della sesta edizione del reality show per animare la casa.

“Mi viene da ridere perché ho appena visto dei video della mia amica Guendalina Tavassi che devo dire ti hanno restaurato bene, ti trovo in formissima! Io sono a casa mia, lo so che sono girate tante notizie che mi vedevano da tutt’altra parte ma invece no, ora sono a casa alla mia vita di tutti i giorni”, ha fatto sapere Ferdinando.

Non sarà Ferdinando, dunque, uno dei nuovi concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip che farà compagnia al pubblico fino al 14 marzo. Oltre ai cinque già annunciati, altri cinque vipponi dovrebbero varcare la porta rossa della casa di Cinecittà nelle prossime settimane. I nomi restano top secret, ma sul web spunta anche quello di Vera Gemma.

Dopo aver partecipato all’Isola dei Famosi e, prima ancora a Pechino Express nella stessa edizione di Soleil Sorge con cui ha discusso più volte durante le varie tappe dell’adventure game, Vera Gemma diventerà una concorrente del Grande Fratello Vip 2021? Non ci resta che aspettare le prossime settimane quando per scoprire se Gemma farà parte del cast che perderà qualche concorrente entrato a settembre.