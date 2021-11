Grande Fratello Vip 2021, cambia tutto? Clamorosa indiscrezione

Novità in arrivo nei palinsesti di Canale 5 e per i fan del Grande Fratello Vip. Nelle prossime settimane arriveranno importanti annunci

I fan del Grande Fratello Vip hanno avuto una gran bella notizia. Il super reality di Canale 5 è stato prolungato di ben tre mesi. La data della chiusura del programma, in origine fissata per il 13 dicembre (e quindi tra pochi giorni) è stata spostata a metà marzo, e precisamente il 14. Sarà l’edizione più lunga delle sei andate in onda fino ad oggi, e sono tante le novità in arrivo. A partire dal palinsesto, che come previsto avrà una certa rivisitazione della programmazione, e qualcosa accadrà anche per quanto riguarda Il Grande Fratello.

A quanto pare potrebbe arrivare un cambio di giorno. Ecco le novità che potrebbero arrivare a partire dal mese di gennaio. Cambieranno molte date e anche orari, con il reality che potrebbe avere qualche conseguenza, anche perché il massiccio prolungamento deve essere collocato nei giorni giusti, senza dimenticare che lo show condotto da Alfonso Signorini a inizio febbraio dovrà scontrarsi contro il colosso Sanremo.

Grande Fratello Vip, da gennaio può cambiare tutto

La programmazione del reality Canale 5 dovrebbe cambiare a partire dal 1 gennaio: dovrebbe rimanere confermato il doppio appuntamento settimanale, ma con una differenza sostanziale. Giorni diversi, quindi: non più il lunedì e il venerdì, ma uno dei due dovrebbe cambiare. Quali saranno i giorni prescelti? Presto per dirlo, ma l’appuntamento del lunedì dovrebbe essere confermato.

Cambierà il secondo, che potrebbe essere spostato al giovedì, quindi anticipato di un giorno. Ma potrebbe essere anche la domenica. Di certo non il sabato perché ci sarà “Amici”. A quanto pare Canale 5 nella serata del venerdì vuole dare spazio a delle importanti fiction: da qui il possibile cambio di giorno. Candidati, quindi, il giovedì e la domenica come seconda serata in diretta dopo quella del lunedì.