Spunta la foto intima della coppia di Ballando con le stelle: l’atmosfera è bollente

Ballando con le stelle è un talent show firmato Rai dove personaggi dello spettacolo si sfidano a colpi di danza accompagnati da un ballerino professionista.

Il programma condotto da Milly Carlucci va alla grande e riesce sempre a divertire il pubblico a casa.

Sembra che una delle coppie di Ballando con le stelle si stia frequentando. Ad alimentare il dubbio è un post di Instagram che immortala un momento bollente.

Vediamo di chi si tratta

Arisa e Vito Coppola, coppia di Ballando con le stelle, insieme in una atmosfera bollente

Arisa e Vito Coppola sono una delle coppie in gara a Ballando con le stelle. Tra le tante performance, una è finita con un bacio molto affettuoso tra i due.

La domanda sorge spontanea: stanno insieme?

Già dai primi momenti il dubbio è entrato nella mente dei fan e ad alimentare il pettegolezzo ci pensa proprio Vito Coppola che pubblica uno scatto bollente insieme ad Arisa.

I due sono in accappatoio bianco e si abbracciano guardando la fotocamera. Un post molto ambiguo con una didascalia ancora più dubbia: “In fondo a sinistra.”

I fan sono impazziti anche perché il look in accappatoio rende l’atmosfera molto bollente.

Sotto il post commenti di ogni genere: c’è chi si congratula, chi dà consigli di danza e chi invece scrive: “E’ il destino che vi ha fatto incontrare“.

Insomma, sono tutti impazziti per questa nuova coppia di Ballando con le stelle.

Rosalba Pippa, nome d’arte Arisa, ha fatto una intervista di recente per il magazine Oggi. Ci ha tenuto a sottolineare che i baci con Vito sono avvenuti solo in pista.

“Anche vivere un bacio in diretta senza sapere che cosa sia, mi rende viva” racconta la cantante contenta degli apprezzamenti del ballerino Coppola.

“E’ come se ci conoscessimo da sempre. Siamo molto simili” rivela Vito in un’altra intervista precedente.

E’ evidente che tra la coppia di Ballando con le stelle formata da Arisa e Vito Coppola ci sia molto in comune e soprattutto molto feeling, tanto da condividere un momento intimo in accappatoio insieme.

Chissà cosa ha in serbo il futuro per questa coppia a dir poco bollente. Non ci resta che seguire l’amatissimo programma in onda ogni sabato su Rai Uno