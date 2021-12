Andrea Iannone, la trasformazione dopo il successo: ecco com’era

Andrea Iannone è il concorrente di Ballando con le Stelle finito spesso al centro del gossip per le sue fidanzate “note”, da Belen Rodriguez a Giulia De Lellis

Passato dalle moto al centro del gossip in breve tempo. Andrea Iannone è uno dei personaggi più “chiacchierati” degli ultimi anni. Prima per le sue imprese in pista in sella alle sue moto, poi per le avventure “amorose” con donne bellissime e molto famose. Tra queste Belen Rodriguez e successivamente Giulia De Lellis. Oggi l’ex pilota risulta single ed è uno dei protagonisti di “Ballando con le stelle” assieme alla sua insegnante Lucrezia Lando.

Pur non essendo tra i più “bravi”, Iannone è ancora in corsa per la finale del talent vip di ballo. La carriera di Andrea ha vissuto un momento difficile, soprattutto dopo la squalifica di 4 anni per doping. Al di là del suo percorso, il buon Iannone si fa notare soprattutto per il suo aspetto fisico.

Leggi anche – Angelo Iannone, fratello Andrea Iannone: due gocce d’acqua

Andrea Iannone, che cambiamento impressionante: da giovane sembra un altro

Si presenta come un vero “macho“, ed appare molto diverso a quando era giovane. Era già in pista pur essendo poco più che un ragazzino, ma all’epoca il suo fisico era molto diverso: Iannone appariva decisamente magrolino. Evidentemente i muscoli sono arrivati negli anni grazie a tanta palestra.

Leggi anche – Andrea Iannone, chi è: età, altezza, ex fidanzate, dramma sportivo e malore in diretta

Ma Iannone qualche ritocchino lo ha fatto anche dal chirurgo, a quanto pare. Si parla spesso di lui per qualche intervento che dovrebbe aver modificato le labbra e il naso, che quando era giovane sembrava essere decisamente più “cadente”. In ogni caso oggi l’ex pilota o ormai ballerino ha un aspetto decisamente da “macho”, che non lascia indifferenti.