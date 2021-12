Alex Belli e la confessione spiazzante su Soleil Sorge: la sorpresa al Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello Vip brulica di scoop ogni giorno. Protagonisti indiscussi del gossip sono sicuramente l’attore Alex Belli e l’influencer Soleil Sorge.

I due sono ogni giorno sempre più vicini.

Alex Belli, durante l’ultima puntata si è mostrato diviso: da una parte c’è la gieffina per cui prova molto più di una amicizia e dall’altra c’è Delia, sua moglie che lo attende fuori dalla Casa.

Nelle ultime ore, il gieffino si lascia andare ad una confessione spiazzante su Soleil Sorge. L’occhio vigile del Grande Fratello Vip li sta studiando e non vede l’ora di scoprirne sempre di più.

Scopriamo insieme cosa ha detto Alex Belli

Alex Belli e la confessione spiazzante su Soleil Sorge: “Amo tutte le sue sfaccettature“

Alex Belli continua a professare amore per la concorrente del Grande Fratello Vip Soleil Sorge e, nel mentre, continua a dire che il suo sentimento per Delia è unico.

Il gieffino ci sta capendo sempre di meno.

“Io Soleil veramente la amo, amo tutte le sue sfaccettature, amo quella parte sua debole” rivela il ‘man’ durante un confessionale mandato in onda durante la puntata di ieri sera.

“Queste cose fanno innamorare un uomo. Io sarei disposto ad andarmene via per lasciarla libera. Questa è l’espressione più alta del bene che si può provare” rivela emozionato Alex Belli.

Finita la puntata, il ragazzo fa una confessione spiazzante a Soleil: ha deciso di uscire dal GF Vip il tredici dicembre in modo tale da sfuggire dalla gieffina visto che non riesce più a resistere.

“Avrei voluti viverti in maniera totalmente incondizionata, per portarti ad un livello talmente alto della nostra conoscenza. Davvero avrei voluto volare con te, con quella cosa che abbiamo trovato” rivela Alex e confessa tutto: “Sole siamo stati due esplosivi. Però voglio andarmene via, nel senso che è meglio che esca. Non ho più la forza di controllarmi. Se non avessi avuto i miei impegni ci saremmo messi insieme di sicuro“.

I suo impegni sono lavorativi o si tratta di Delia?

Alex Belli ha questa capacità di lasciare tutto in dubbio quando parla con Soleil, ma poi fa dei gesti che lasciano intendere una forte intesa fisica, tanto che dopo questo discorso la coppia di “amici artistici” ha deciso di dormire avvinghiati, dopo aver ballato insieme in modo molto sensuale.