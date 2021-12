Grande Fratello Vip, nasce una nuova coppia? Coccole e abbracci in casa

Grande Fratello Vip è galeotto? Tra manifestazioni d’affetto e sorprese, due gieffini sono sempre più vicini, specialmente dopo l’ultimo gesto. I retroscena dell’inizio di una nuova coppia: love is in the air? Ecco tutta la verità che il pubblico a casa sta aspettando con tanta trepidazione.

Se credi che la corrente edizione del Grande Fratello Vip sia contraddistinta solo da litigi e polemiche, non ti sbagli, ma c’è una novità. Di recente, tra gli addii e i benvenuti stanno nascendo dei nuovi equilibri. Tanto che le relazioni tra i concorrenti si stanno sempre più mescolando come delle carte in un’agguerrita partita di poker. La giocata è in atto, tocca all’altra metà decidere come rispondere alla mossa. Tutti sono in allerta, il motivo? Potrebbero essere una coppia di vipponi!

Con il Grande Fratello Vip il divertimento è assicurato, ma nemmeno le sorprese scherzano! Fin dagli inizi dell’edizione corrente ne sono successe di cotte e di crude. Diciamo che oltre alle discussioni, ciò che non manca è senza dubbio il fatto che accadono degli eventi inaspettati!

Ogni giorno il pubblico a casa è in fibrillazione, perché non sa cosa aspettarsi, un nuovo litigio o l’amore? Ad esempio chi l’avrebbe mai detto che tra i due concorrenti dopo la guerra sarebbe arrivata la pace? L’evento ha sconvolto tutti, perché sembrava un litigio interminabile, ma adesso le cose sono cambiate.

Che sia la quiete prima della tempesta, non lo sappiamo, ma quello che è certo è che l’amore ha fatto irruzione nei cuori di due gieffini che non riescono a stare lontani!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Sono delle iene”: durissimo scontro al Grande Fratello Vip, volano stracci

Grande Fratello Vip, è nato l’amore: nuova coppia!

Probabilmente i concorrenti si saranno stancati di litigare, infatti anche un’altra coppia ha passato una notte bollente, sconvolgendo i fan dopo le ultime parole che si erano scambiati. Sembrava un addio, ed invece sono molto più uniti. A gran sorpresa sono altri due gieffini ad avvicinarsi sempre più, la situazione ha decisamente creato scalpore, ma soprattutto polemica all’interno della casa da parte di un’altra concorrente molto attenta a quello che accade. Soprattutto quest’ultima non le manda a dire! Ecco la verità.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Me ne vado”, colpo di scena al Grande Fratello Vip

Si tratta della criticata quanto amata Miriana Trevisan e del nuovo vip Biagio D’Anelli! Che Biagio si sia dimostrato fin dai primi giorni un validissimo concorrente, abile nel gioco, ma anche molto apprezzato per i suoi modi, non ci sono dubbi.

Sicuramente il suo atteggiamento e le attenzioni nei confronti della bella Miriana non sono passati inosservati, anzi sembra proprio che lei ci prenda gusto. La gieffina in passato è stato criticata per come ha gestito il suo rapporto con un altro concorrente, Nicola Pisu.

Tra i due è finita in quanto la Trevisan non ha molto apprezzato il comportamento del ragazzo, il quale forse non era ancora pronto per una relazione. Nicola ha preso malissimo la separazione con la donna di cui si era letteralmente innamorato, ma d’altronde che fare con la freccia birichina di Cupido?

Ecco che Biagio, nuovo ingresso e già ex concorrente del GF, ha sconvolto gli equilibri della casa. Simpatico, allegro e sempre pronto ad aiutare i compagni nonostante sia da poco in casa, ha colpito Miriana alla quale piace molto scherzare con lui, come in foto.

Qui stanno facendo colazione, ed è palese l’interesse tra i due. Prima si stuzzicano da lontano, poi è la stessa gieffina sembra divertirsi in sua compagnia, trovando dei momenti di spensieratezza che prima le erano stati tolti dalle polemiche della sua rivale in casa, Katia Ricciarelli.

Katia è presente mentre i due scherzano, infatti non le manda a dire. La cantante sgancia delle frecciatine che poco piacciono all’ex valletta storica di Non è la Rai, che sia l’inizio della nuova guerra Trevisan-Ricciarelli? Non ne siamo certi, ma le due si stanno sicuramente preparando per il fronte.

Nuovo confronto in arrivo, restiamo aggiornati, perché ne vedremo delle belle!