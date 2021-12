La cotoletta è senza dubbio un piatto molto apprezzato da grandi e piccini. Sai che la sua preparazione per quanto è semplice, nasconde delle insidie? Anche a te sarà capitato che l’impanatura si sfalda o che sa troppo di uovo? Non temere, ho qui una ricetta a prova di errore che renderà il tuo secondo perfetto!

Se credi che preparare una cotoletta sia facile, non ti sbagli, ma gli errori che puoi commettere sono diversi, specialmente se non rispetti delle regole fondamentali in cucina. Come ben sai, per preparare i tuoi piatti preferiti hai bisogno di tanta fantasia, ma non dimenticare che gli alimenti combinati tra loro generano delle reazioni particolari, per cui fai attenzione e non combinare guai. Ho un trucco che ti farà preparare un piatto da chef!

Per preparare una cotoletta ti serviranno degli ingredienti facilmente reperibili, e con i quali puoi realizzare un secondo piatto di carne delizioso! Oltre alla carne, alimento principale, dovrai avere con te: un uovo, panatura, prezzemolo, spezie e un pizzico di sale, vedrai che magia!

Sai che potresti accompagnarla con un salsa senza conservanti? Se tieni alla linea e al mangiare sano, puoi preparare del ketchup fatto in casa in poche mosse, vedrai che risultato da leccarsi i baffi!

Senza dubbio però, prima di pensare a salse e contorni, devi sapere quali sono gli errori che commetti quando prepari il tuo secondo di carne preferito. Non crederai che ti basterà così poco per avere delle cotolette croccanti e sfiziose!

La cotoletta perfetta esiste, ecco come!

Innanzitutto, sai che potresti accompagnare il tuo secondo con un altro primo dal gusto invitante? Segui la ricetta per la carbonara perfetta, i tuoi ospiti resteranno senza parole, oltre che con la soddisfazione di aver mangiato dei piatti buonissimi e in compagnia. Mangiare significa fare un’esperienza, anche quando a tuo parere stai gustando un alimento in apparenza semplice, ma che in realtà è proprio durante la preparazione che devi stare attento! Il motivo? Gli errori in cui puoi cadere sono comunissimi oltre che banali, ecco la guida che fa al caso tuo e che ti farà ottenere il successo a tavola.

Innanzitutto quello che devi sapere è che non puoi usare qualsiasi tipo di carne. Necessiti di fettine tenere e morbide, che puoi anche sbattere per renderle più soffici, ma in ogni caso fatti consigliare dal macellaio.

Come seconda mossa, prepara la panatura. Non essere parsimonioso con i condimenti e le spezie, perché è proprio adesso che devi mettercela tutta per dare il gusto che più gradisci alle tue cotolette. Metti prezzemolo, sale quanto basta, pepe e spezie gustose come la curcuma e lo zenzero, darai un tocco in più e personale al tuo piatto!

Non dimenticare di mettere un po’ di olio d’oliva nella panatura, e mescola tutto. Dopo di ciò, prendi un uovo sbattilo per bene, e se vuoi aggiungi anche del parmigiano per rendere il gusto più ricco.

Passa la cotoletta sbattuta dall’uovo alla panatura, pigiando con forza e cura. Ricorda l’errore più più grande è quello di fare quest’operazione con superficialità. Invece, è proprio in questa fase che devi garantire una panatura spessa e solida, altrimenti si sfalda o saprà di uovo!

Soprattutto, non fare l’errore peggiore: non salare durante la cottura! Altrimenti, non solo rovinerai con troppo sale le tue cotolette, ma in più per effetto dell’osmosi, la tua fetta di carne si riempirà di umidità e non diventerà friabile.

Infine, metti in padella, ma ricorda: deve essere ben unta di olio e caldissima! Altrimenti ti verrà fuori una cotoletta sbiadita e senza la croccantezza che desideri. L’ultima mossa implica l’eliminazione dell’olio in eccesso. Quindi, non servire subito agli ospiti, ma elimina l’olio passando della carta assorbente sopra.

Fidati che con questi trucchi, sarà perfetta!