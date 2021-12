Notte bollente al Grande Fratello Vip: Sophie e Gianmaria senza freni

Al Grande Fratello Vip Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi non sono riusciti a trattenersi, passando una notte bollente nella Casa.

Al Grande Fratello Vip i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Ogni cosa, si sa, può cambiare da un momento all’altro. Tant’è che Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, dopo essersene detti di cotte e di crude, hanno avuto un nuovo riavvicinamento, ma procediamo con calma.

L’imprenditore partenopeo non ha mai fatto mistero di provare una certa attrazione nei confronti dell’ex tronista di Uomini e Donne, ma quest’ultima dopo un po’ aveva mollato la presa affermando che con lui non avrebbe voluto niente a che fare ne oggi ne in futuro. Con il passare dei giorni ha cambiato idea per poi riavvicinarsi di nuovo e dopo si è nuovamente allontanata, chiedendo alle sue fedeli sostenitrici di mandarlo via al telefono.

Ora le cose sono nuovamente cambiate perché nel cuore della notte Sophie e Gianmaria hanno ceduto alla passione nella casa del Grande Fratello Vip.

Scoppia la passione tra Sophie e Gianmaria al Grande Fratello Vip

Nelle scorse ore i concorrenti del GF Vip sono stati i protagonisti di un party, dove tra un bicchierino di troppo e l’altro, si sono lasciati andare a gesti e considerazioni che probabilmente non avrebbero mai fatto se fossero stati sobri.

In particolar modo Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi che, dopo la fine del party che li ha visti protagonisti, hanno deciso di dormire insieme e sotto le coperte i movimenti hanno decisamente lasciato poco spazio all’immaginazione. Tant’è che quando lui si è alzato, lei ha confermato tutto. Chiamando Lucrezia Selassiè per dirle quello che era successo e di cui sicuramente si parlerà durante la prossima diretta.

Sophie, non appena Gianmaria si è allontanato, ha confidato alla principessa della casa più spiata d’Italia, di aver commesso un errore. Insomma, molto probabilmente la Codegoni si è lasciata prendere da qualche drink di troppo, lasciandosi andare a qualche coccola che non avrebbe mai voluto fare con l’imprenditore partenopea, che non ha mai nascosto dopo di tutto di essere molto preso da lei ma mai ricambiato.

La notte di passione tra Sophie e Gianmaria cambierà nuovamente le cose tra loro? L’ex tronista di Uomini e Donne sembrerebbe essersene già pentita di essersi lasciata andare a qualche coccola di troppo, ma non sappiamo ancora che cosa ne pensa lui di quanto accaduto.