Royal Family: dove passeranno il Natale Harry e Meghan?

Dove passeranno il Natale Harry e Meghan? È una domanda che tante persone si pongono. Saranno in Gran Bretagna quest’anno?

Harry e Meghan riescono sempre ad attirare l’attenzione dei media di tutto il mondo. Ogni dichiarazione fa il giro del web in pochissime ore. Tutti i giorni vanno in onda diverse trasmissioni televisive e radiofoniche che si occupano solo dei Sussex, i quali sono presenti quasi tutti i giorni sui giornali britannici e statunitensi. A volte basta veramente poco per accendere una polemica.

L’attenzione mediatica sui Duchi di Sussex è sempre stata molto importante ma è aumentata a dismisura quando la coppia ha deciso di lasciare la Gran Bretagna per trasferirsi oltreoceano. I due, infatti, hanno prima optato per il Canada e poi si sono spostati negli Stati Uniti d’America, precisamente nella Contea di Santa Barbara, in California. La loro residenza di Montecito ha un valore di circa 14 milioni di dollari e si trova in una delle zone più lussuose di Los Angeles.

Negli ultimi giorni arrivano diverse discrezioni contrastanti sulla presenza dei Sussex in Inghilterra in vista delle festività natalizie. Alcuni magazine statunitensi parlano di un Natale negli Stati Uniti, mentre dall’Inghilterra si parla di un clamoroso ritorno in patria per Harry. I Sussex non hanno più avuto modo di riunirsi con la famiglia dei Windsor da quando hanno deciso di lasciare l’Inghilterra. Vediamo insieme cosa accadrà tra qualche giorno all’interno della Royal Family.

Sarà un altro Natale senza Harry e Meghan?

L’indiscrezione di alcuni giorni fa, secondo la quale Harry e Meghan avrebbero potuto passare il prossimo Natale in Gran Bretagna, è stata smentita immediatamente. Nonostante le condizioni di salute non proprio idilliache della Regina Elisabetta, anche quest’anno i Sussex passeranno le festività natalizie lontano dalla famiglia di Harry. Non ci sarà nessuna reunion, dunque.

Per il terzo anno di fila, quindi, l’ex attrice statunitense e suo marito passeranno la ricorrenza natalizia oltreoceano. Una brutta notizia per Sua Maestà, che quest’anno trascorrerà il Natale insieme ai suoi parenti ma soffrirà a causa di due assenze importanti: il suo nipote Harry, al quale è sempre stata affezionata, e suo marito Filippo, scomparso lo scorso 9 aprile all’età di 95 anni.

Nemmeno le recenti polemiche con la BBC hanno fatto cambiare idea ai Sussex. La televisione pubblica britannica, infatti, ha trasmesso una mini serie nel corso della quale ha trattato argomenti delicati riguardanti la Royal Family. Pare che la Regina Elisabetta sia rimasta molto scossa dalla messa in onda di questo documentario, ma nemmeno i malumori dell’anziana sovrana hanno fatto cambiare idea ad Harry e Meghan. Si prospetta il terzo Natale consecutivo negli Stati Uniti.