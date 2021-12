Irriconoscibile dopo Vite al limite: non sembra più lei

“Vite al limite” è il programma di successo trasmesso su Real Time che negli Usa si chiama “My 600lb life” e racconta soltanto storie vere

Arrivato dagli Stati Uniti, “Vite al limite” è diventato un programma di grandissimo successo anche in Italia. Il titolo originale è “My 600lb life”, dove “lb” indica la misura del peso in America, che in Italia indichiamo con “kg”. Infatti la trasmissione di stampo “docu-reality” racconta storie vere di pazienti (tutti americani) affetti da obesità grave, che si rivolgono all’ormai mitico medico di origini iraniane, il dottor Nowzaradan, che ha mess a punto una particolare terapia per riuscire a salvare anche pazienti affetti da problematiche di peso gravissime.

Infatti non si parla di persone “semplicemente” grasse, ma gravemente obese, con un peso che tocca e a volte supera – spesso e volentieri – i 300 chili. Si tratta di un peso corporeo di fatto invalidante, incompatibile con una vita normale. I pazienti non riescono nemmeno più a muoversi. Il percorso di recupero organizzato dal dottor Now prevede un anno di lavoro, con l’obiettivo di perdere i chili necessari per sottoporsi all’intervento di bypass gastrico per poter poi proseguire con una vita sana.

Vite al limite, il duro percorso per uscire dal tunnel dell’obesità

Una delle storie più appassionanti riguardano la signora Erica Wall, che è stata protagonista della quinta stagione. Anche lei aveva superato i 300 kg, ma col tempo è riuscita a cambiare radicalmente. La donna, all’epoca 44enne, aveva provato a curarsi da sola, ma un intervento allo stomaco non è riuscito. Questo ha aggravato ulteriormente la sua situazione. Erica si era totalmente rifugiata nel cibo per dare un senso alla sua vita, soprattutto dopo la morte di sua madre.

Rimasta praticamente sola, perché né suo padre né il suo compagno sono riusciti ad aiutarla. Grazie al dottor Now la donna è riuscita a dimagrire: ben 86 chili prima di potersi operare col bypass gastrico. L’operazione è stata recepita bene e la donna ha proseguito con successo la sua dieta. Oggi appare decisamente diversa. Finalmente dimagrita, già a partire dal 2019 ha potuto condurre una vita decisamente diversa.