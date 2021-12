Manuel Bortuzzo, colpo di grazia su Lulù Selassiè: cala il gelo al GF Vip

By

Manuel Bortuzzo ha dato il colpo di grazia a Lulù Selassiè al Grande Fratello Vip. Tra i due è ormai calato il gelo.

Manuel Bortuzzo è uno dei concorrenti più apprezzati di questa sesta edizione del GF Vip di Alfonso Signorini. Il nuotatore ha toccato i cuori di milioni di telespettatori attraverso la sua storia ed ha incuriosito anche per la conoscenza con Lulù Selassiè. Conoscenza che sembrerebbe essere arrivata al capolinea, nonostante i continui tiri e molla che ci sono stati fin dal loro ingresso nella casa più spiata d’Italia.

Nelle scorse ore però Manuel sembrerebbe aver messo un punto, in quanto quando Biagio D’Anelli, nuovo concorrente del gioco, gli ha chiesto del suo rapporto con la principessa, lui è sembrato essere categorico. Dando l’ennesimo colpo di grazia a Lulù che aveva sperato che le cose tra loro potessero funzionare, considerato che in più di un’occasione è stato lui a riavvicinarsi, ma purtroppo le cose non starebbero come lei sospettava.

GF Vip, Manuel Bortuzzo gelato da Biagio D’Anelli: il retroscena su Lulù

Biagio D’Anelli, durante la festa che si è tenuta nelle scorse ore nella casa più spiata d’Italia, ha chiesto a Manuel Bortuzzo come stessero le cose tra lui e Lucrezia Selassiè. In quanto dal suo ingresso di lunedì ha avuto modo di poterla conoscere in maniera approfondita e lei gli è sembrata davvero innamorata di lui e voleva capire se il sentimento fosse ricambiato o se navigasse a senso unico.

Il nuotatore ha risposto in maniera categorica, affermando che da parte sua prima c’era un interesse ma che ora è finito tutto. In quanto lei avrebbe commesso fin troppi errori nei suoi confronti. Così il nuovo concorrente gli ha chiesto che cosa avesse combinato la principessa per renderlo così freddo nei suoi confronti.

Manuel ha confidato a Biagio che Lulù gliene avrebbe combinate troppe in questo periodo e per questo motivo avrebbe deciso di mettere un punto alla situazione. Così D’Anelli gli ha chiesto che cosa avesse combinato di così terribile. Tanto da farlo allontanare da lei in maniera così netta e il nuotatore ha ammesso di aver trovato alcuni atteggiamenti di lei un po’ troppo oppressivi.

“Lei quando parla di te dice cose bellissime” ha confidato il nuovo concorrente. “So che sono cose vostre, ma mi è sembrato giusto fartelo sapere” ha concluso, ma Manuel Bortuzzo non ha dato cenno di voler cambiare idea o pensiero in merito al suo rapporto con Lulù.