Salta l’ingresso al GF Vip: fin quando c’è Alex Belli non c’è posto per Lei!

Al GF Vip il suo ingresso non è previsto fin quando nella casa più spiata d’Italia ci sarà Alex Belli. Per lei il gioco potrebbe non iniziare.

Il GF Vip non è di certo un mistero terminerà la sua messa in onda a marzo e non a dicembre come precedentemente stabilito. Questa scelta non ha stupito più di tanto il pubblico del piccolo schermo, in quanto durante la passata edizione si è ritrovato a vivere lo stesso epilogo visto il successo ottenuto dai vipponi che dopo quel momento sono riusciti ad affermarsi nel mono della tv.

Ai concorrenti di quest’anno spetterà, si spera per loro, la stessa sorte, ma ovviamente non possono restare soltanto quelli scelti durante la prima parte della messa in onda in quanto il loro numero è troppo piccolo se paragonato al numero di puntate previste. Per questo motivo ci saranno, oltre a quelli già avvenuti, altri ingressi nella casa del GF Vip. Uno, però, secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, è stato bloccato a causa della presenza di Alex Belli. Ecco perché.

Anticipazioni GF Vip: Alex Belli “impedisce” l’ingresso di Lei!

La produzione, secondo quanto è possibile leggere dal nuovo numero in uscita dal magazine, avrebbe pensato ad un nome da far entrare nella casa del Grande Fratello Vip, ma questa scelta sarebbe poco interessante se tra i vipponi resta ancora Alex Belli. Per questo motivo l’ingresso di questa vippona avverrà soltanto quando l’ex stella di Centovetrine abbandonerà la casa più spiata d’Italia e, se lui e il pubblico lo vorranno, potrebbe perfino arrivare in finale cancellando il suo ingresso.

Di chi stiamo parlando? Di Delia Duran, moglie di Alex Belli, che vorrebbe fortemente far parte del cast del programma, ma fin quando ci sarà lui dovrà accontentarsi di vedere il programma da casa e non essere una sua protagonista. Anche se è stato spesso e volentieri in quel contesto a causa dei continui chiarimenti con suo marito e Soleil Sorge.

“Delia Duran sta facendo di tutto per entrare nella casa del GF Vip e vuole ricongiungersi con il marito Alex Belli” di può leggere sul nuovo numero in uscita del settimanale. “Il suo ingresso potrebbe aver luogo se e quando verrà eliminata dal gioco la sua dolce metà” conclude, chiarendo il punto della situazione.

Per Delia Duran al GF Vip le speranze sono ben poco, visto il successo riscontrato da suo marito, ma i colpi di scena sono sempre all’ordine del giorno.