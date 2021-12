Angelica Livraghi, ex fidanzata Ferdinando Giordano: la fine di un amore

Angelica Livraghi è l’ex fidanzata di Ferdinando Giordano, da poco entrato nella casa del Grande Fratello. La fine del loro grande amore

E’ da poco entrato nella casa del Grande Fratello: dopo una serie di batti e ribatti e di indiscrezioni che sono circolate e si sono inseguite sul web, Ferdinando Giordano è ufficialmente un nuovo concorrente. Per lui una storia intensa alle spalle, che molti ricorderanno perché 10 anni fa fu protagonista di intricate vincende di gossip.

Intanto Ferdinando è uno che il Grande Fratello lo conosce bene, visto che ci partecipò qualche anno fa, ma nell’edizione “normale”, ossia con illustri sconosciuti all’interno della casa. Persone comuni alla ricerca di notorietà. Giordano era tra questi, e conobbe l’amore proprio nella casa. Si chiamava Angelica Livraghi, anche lei concorrente all’epoca.

Grande Fratello Vip, Ferdinando e la sua storia d’amore del passato

I due hanno vissuto una storia d’amore breve ma intensa. Si lasciarono, infatti, ormai tanti anni fa. La storia fece discutere, anche perché qualche mala lingua ipotizzò che il loro rapporto era un po’ a uso e consumo del reality, ma non fu così. Un altro motivo di critica fu che la loro separazione fu annunciata in diretta (guardacaso) da Barbara d’Urso.

Angelica la chiamò in diretta raccontando che tra loro era finita e che lei stava facendo le valigie per andare via dalla loro casa. E chissà che durante l’esperienza di Giordano in questa edizione non si possa proprio tornare a parlare della sua storia e di quella di Angelica…