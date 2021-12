By

Belen Rodríguez e Antonino Spinalbese, tutta la verità: cambiano le carte in tavola!

La modella argentina Belen Rodríguez e l’hair-stylist Antonino Spinalbese hanno avuto una piccola bambina di nome Luna Marì cinque mesi fa.

Dal momento del parto, la coppia è stata protagonista di tanti rumors che lasciavano intendere che i neogenitori si fossero mollati.

Dopo mesi di silenzio da parte di Belen e Antonino, la modella risponde alle accuse e svela tutta la verità. Le carte in tavola sono cambiate e i fan sono rimasti spiazzati.

Vediamo cosa è successo alla coppia più chiacchierata del momento

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese stanno insieme? Ecco tutta la verità

Nelle ultime ore arriva il colpo di scena: protagonisti del gossip, la coppia formata da Belen Rodríguez e Antonino Spinalbese.

I neogenitori hanno vissuto una crisi molto grave e hanno tentato il tutto per tutto con una vacanza riparatore a Parigi.

Sembrava che non ci fosse via di scampo e che quindi la modella e l’hair-stylist si fossero mollati, ma ecco che arriva la verità: Belen e Antonino sono ancora una coppia.

Il momento di crisi c’è stato e si è fatto sentire, ma sono riusciti a ritrovare l’equilibrio giusto e soprattutto l’amore.

Ha svelare la notizia è proprio Belen durante una intervista per il Chi Magazine. Alla domanda dell’intervistatore “Ma sei tornata assieme ad Antonino?“, la modella argentina risponde in modo secco: “Non due non ci siamo mia lasciati“.

Questa non è l’unica conferma del loro riavvicinamento, ma abbiamo prove più concrete e fisiche: delle foto fatte dai paparazzi del magazine.

Gli scatti vedono la bella Rodríguez al fianco di Antonino assieme alla piccola Luna Marì davanti al portone della casa di Milano della modella.

La famiglia è tornata unita e il momento critico sembra essere finito. Tutto è andato per il verso giusto.

Belen aveva notato i paparazzi sotto la sua casa e ha svelato al Chi Magazine di aver dato un bacio al compagno per mettere le cose in chiaro: è tornato il sereno. Inoltre, ribadendo il concetto di non essere mai stata single, la modella argentina svela finalmente tutta la verità.

Nelle ultime settimane sono usciti un sacco di articoli: Belen insieme a Damiano dei Maneskin, il riavvicinamento con Stefano De Martino, etc. Tutte fesserie!

Quello che è sicuro è che Spinalbese ha passato un periodo critico ed ha deciso di rifugiarsi nel suo nido familiare a La Spezia.

Belen, nel mentre, ha affrontato la crisi anche lei con tutto il “Clan Rodríguez” che è sempre presente nei momenti duri dei familiari.