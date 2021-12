Valeria Marini ieri e oggi: ecco com’è cambiata nel tempo

Valeria Marini ritorna nella casa del Grande Fratello Vip dopo aver partecipato già altre due volte al reality. Ancora sensuale come non mai

Valeria Marini è una presenza ormai abituale nelle case degli italiani: sin dagli anni ’90 è più o meno stabilmente presente sugli schermi. Dal classico ruolo di showgirl e soubrette (esordì con il “Bagaglino”) è diventata sempre più una star indiscussa di reality di ogni tipo. Dall’Isola dei Famosi al Grande Fratello, comprese le edizioni straniere. Programmi a cui partecipa ormai con continuità da molti anni, moltiplicando le sue presenze nelle varie case e isole di questo tipo di format.

La “Valeriona“, di origini sarde, oggi ha 54 anni. Di certo non è più una ragazzina ma la sua carica di vitalità e il suo fascino restano invariati. Per non farsi mancare nulla è appena entrata nella casa del Grande Fratello Vip, dove partecipa per la terza volta dopo altre due apparizioni: un record. Insomma, la Marini è di casa (appunto) nella dimora più spiata di casa. E’ reduce dall’Isola dei Famosi in versione spagnola, che si chiama Supervivientes, e spera di farsi notare anche in questa nuova avventura.

Leggi anche – Claudia, sorella Valeria Marini: totalmente diverse

Valeria Marini, come è cambiata nel tempo: ma la carica sexy rimane intatta

Di lei hanno colpito i vari flirt (fu la moglie di Vittorio Cecchi Gori, mentre l’ultimo è quello di Gianmarco Onestini) ma soprattutto si è fatta notare per gli incredibili dimagrimenti sulle varie isole. Ora indossa una benda protettiva all’occhio perché si è operata da poco, ma presto tornerà nel pieno del suo potenziale. Fisicamente è in formissima, e quando si da fare col make up i suoi 54 anni non si notano affatto. Quando esordì nel mondo della televisione era giovanissima, aveva circa 20 anni.

Leggi anche – Valeria Marini e il dramma che l’ha segnata per sempre

Sin da allora colpì per un’indubbia carica sexy e le sue forme giunoniche. Viso da “Bambola” (come il film che ha interpretato), labbra carnose (senza interventi) e una simpatia contagiosa: queste le sue caratteristiche che hanno subito conquistato gli italiani. Forme da pin up e una carica di energia che da decenni anima la tv italiana. E del resto la simpatica Valeria non ha mai lesinato nell’abbigliamento: scollature mozzafiato, abiti aderenti e tutto quanto poteva (e può) esaltare la sua bellezza. Anche oggi, infatti, Valeria si veste più o meno come agli inizi della carriera: e il pubblico interessato decisamente apprezza.