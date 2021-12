Lulù Selassiè alla ribalta al GF Vip: Valeria Marini e Patrizia Pellegrino svelano tutta la verità

Il clima al Grande Fratello Vip sta diventando sempre più teso. Con l’arrivo di nuovi ingressi, i concorrenti accusano il colpo e arrivano i primi scontri.

Il cast originario si trova a dover spiegare le regole della Casa e della convivialità, ma a qualcuno non va bene.

La Princesse Lulù per ora si sta tenendo lontana dai nuovi ingressi, ma camminando vicino al confessionale a sentito che Maria Mosè, nuova concorrente, parlava male di lei e del suo comportamento.

Lulù Selassiè è furiosa e va in stanza arancione a parlare con i suo compagni, mentre la nuova gieffina si sfoga con Valeria Marini e Patrizia Pellegrino che rispondo svelando tutta la verità.

Scopriamo insieme cosa è successo al GF Vip

Lulù Selassiè cambia gioco al GF Vip: Valeria Marini e Patrizia Pellegrino confessano la verità

L’eliminata dell’ultima puntata del GF Vip è stata una delle Princesse, ovvero Clarissa Selassiè.

Le sorelle ci sono rimaste veramente male, soprattutto Lulù che ha avuto un attacco di panico in bagno appena saputo il verdetto.

Maria Monsè non ha creduto a questa crisi della concorrente e durante un confessionale rivela che non sia possibile avere un attacco di panico per questa motivazione.

Il caso vuole che Lulù stesse passando vicino al confessionale quando la gieffina stava parlando male di lei e ha subito affrontato la nuova concorrente dicendole che non ha trovato carino quello che ha detto.

In Casa nessuno ci capisce più nulla: Lulù va a sfogarsi con la sorella e altri concorrenti, mentre Maria chiede al Grande Fratello Vip, sotto suggerimento di Davide Silvestri, di prendere dei provvedimenti disciplinari verso la Princesse che origliando, ha violato il regolamento.

Dopodiché, la nuova gieffina si ritrova a parlare con Valeria Marini e Patrizia Pellegrino dell’accaduto e dell’attacco di panico.

Patrizia domanda a Maria se ne ha mai avuto uno e lei risponde subito: “Sì! Ma non esiste al mondo che tu ce l’hai perché esce tua sorella e che sono? Sorelle siamesi? Quello è un attacco di panico, perché esce la sorella?“.

Valeria Marini risponde rivelando la verità: “Sì amore, l‘ha avuto l’attacco di panico. L’ho vista io in bagno, le usciva tutto il muco dal naso“.

“Ma l’hai visto?” domanda la Monsè.

Al che la Pellegrino risponde: “Sì. Era sbiancata. E’ scura di carnagione, era bianca, vivida“.

Maria continua a non credere all’attacco di panico di Lulù: “Io dico che è impossibile che qualcuno abbia un attacco di panico per la sorella e per un gioco“.

Le due gieffine confermano l’accaduto e che hanno visto la Princesse nel suo momento critico.

Valeria e Patrizia difendono Lulù da Maria.

Valeria: “L’ha avuto eccome l’attacco di panico, l’ho visto io.”

Patrizia: “Era sbiancata, l’ha avuto eccome. Lulù non finge, credimi non finge.”#gfvip pic.twitter.com/UCHSOe1Dxe — BL (@rainbow20202020) December 1, 2021

E’ evidente: Lulù Selassiè e Maria Monsè hanno veramente poco in comune e sono in combutta. Valeria Marini e Patrizia Pellegrino hanno svelato tutta la verità sull’attacco di panico. Vediamo se la Monsè capirà di aver sbagliato e si scuserà con la Princesse