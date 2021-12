Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan: la telecamera mostra cos’è successo sotto le coperte

Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan che cosa hanno fatto sotto le coperte? La nuova ripresa mostra ogni cosa.

Biagio D’Anelli è entrato nella casa più spiata d’Italia del Grande Fratello Vip soltanto da qualche giorno, ma il suo ingresso non è passato di certo inosservato. Sia per quanto riguarda i concorrenti di Alfonso Signorini che per il pubblico del piccolo schermo.

Il nuovo concorrente si è fatto notare a causa di alcuni movimenti sospetti sotto le coperte con l’ex ragazza di Non è la Rai, Miriana Trevisan. Sul web tutti hanno iniziato a chiedersi che cosa fosse successo tra loro, insinuando i più maliziosi che abbiano avuto un incontro intimo.

Ma qual è la verità? A rivelare le cose stanno è stato il diretto interessato in una clip che lascia poco spazio all’immaginazione. Ecco che cos’è successo tra Biagio e Miriana sotto le coperte e con l’occhio vigile delle telecamere del Grande Fratello Vip

Biagio D’Anelli svela la verità su Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip

Biagio D’Anelli, parlando a tu per tu con gli altri concorrenti, come potete vedere dal video incorporato in fondo a questo articolo, ha rivelato che cosa è successo sotto le coperte con Miriana Trevisan e più maliziosi dovranno mettersi l’anima in pace e probabilmente rimarranno delusi in quanto tra loro non c’è alcun incontro di tipo intimo, ma tutt’altro.

Il nuovo concorrente ha provato ad aiutare la sua compagna di viaggio, togliendole un pelucchio che le si era posizionato sul naso.

“Io e Miriana sotto le coperte, lo dico, perché tanto anche Miriana ha reso pubblica sta cosa… aveva non una cac**la, sai quei pelucchi dei vestiti ce l’aveva qua” ha esordito il nuovo concorrente di Alfonso Signorini, come riporta il portale web di Novealla 2000. “Siccome l’ha avuto per un bel lasso di tempo. Tanto che ieri sera sotto le coperte ho detto: ‘Dai, togli ‘sto coso’ e lei: ‘Ma come fai è una cosa intima…’. Con Giacomo abbiamo iniziato a ridere dicendogli che anche ieri mentre faceva la torta aveva sta cac**la” ha poi ammesso, in modo tale da levare ogni possibile dubbio su quanto è successo nelle scorse ore tra loro.

Non fatelo vedere all’opinionista Sony Bruges altrimenti le viene un attacco isterico #GFVIP pic.twitter.com/QojazVQeUW — LA SESSUOFOBIA DI QUESTO UCCELLO (@vincycernic2) December 2, 2021

“Stamattina si rideva sotto le coperte perché Miriana ha esordito aprendo gli occhi: ‘Che c’ho una cac**la?’” ha poi concluso D’Anelli vuotando il sacco e mettendo a tacere, forse in maniera inconscia, il gossip sul suo conto.