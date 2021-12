Quali sono i segni zodiacali meno litigiosi? Ecco i primi cinque

Oggi scopriremo quali sono i segni zodiacali meno litigiosi. Ecco la classifica dei primi cinque: scopri se c’è anche il tuo segno zodiacale

Non tutti sanno che un determinato comportamento può dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Oggi parleremo dei segni zodiacali meno litigiosi, quelli che restano pacifici per tutta la vita e che riescono a mantenere la calma in qualsiasi situazione. Scopriremo insieme quali sono i primi cinque in questa curiosa classifica.

Ognuno manifesta il proprio carattere in maniera diversa. C’è chi mostra maggiormente i propri pregi o difetti e chi, al contrario, tende a nasconderli. È una questione di abitudini e cultura. I segni zodiacali possono interferire in questo genere di scelte o di comportamenti. Ed è proprio ciò che vogliamo scoprire oggi.

Abbiamo già visto quali sono i segni più affamati, quali sono i segni più diffusi, quali sono i segni più deboli e quali sono i segni più permalosi. Oggi scopriremo invece quali sono i segni zodiacali meno litigiosi. Ecco la classifica dei primi cinque.

I segni zodiacali meno litigiosi

Pesci: al quinto posto in classifica troviamo i Pesci. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono molto sensibili. Al centro dell’esistenza di una persona di questo segno c’è l’amicizia. Per questo motivo, i Pesci tendono a perdonare un errore di un amico e provano sempre a comprendere gli altri. È molto improbabile che una persona di questo segno perda la pazienza.

Toro: al quarto posto in classifica troviamo il Toro. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco hanno un carattere complesso ma sono molto dolci. Se qualcuno entra nel loro cuore, è molto difficile che possa esserci un litigio. Con il Toro si può discutere ma i toni resteranno sempre pacati, soprattutto con le persone più care.

Bilancia: al terzo posto in classifica troviamo la Bilancia. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono molto equilibrate. La Bilancia è sempre alla ricerca di una comfort zone, preferisce vivere in totale relax e questo modo di pensare si estende anche nei rapporti con le altre persone. Perché perdere tempo a litigare se ci si può rilassare insieme?

Vergine: al secondo posto in classifica troviamo la Vergine. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono maniache del controllo ed evitano inutili discussioni. La Vergine non ha tempo da perdere con litigi e battibecchi, preferisce concentrarsi sui suoi obiettivi principali. Ogni tanto la Vergine può rinfacciare qualche vecchia discussione, ma non con l’intento di litigare, soltanto per mettere in chiaro eventuali situazioni critiche.

Capricorno: al primo posto in classifica troviamo il Capricorno. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono complicate perché amano pianificare tutto. Hanno sempre tantissime cose da fare e non hanno alcuna intenzione di perdere tempo con litigi o discussioni accese. Le persone nate sotto il segno del Capricorno sono particolarmente sensibili. Mettono i sentimenti davanti ad ogni cosa e, per questo motivo, tendono a perdonare, soprattutto se si tratta di persone importanti.