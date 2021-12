Soleil Sorge smaschera Alex Belli: poi il colpo di scena notturno che cambia tutto

Soleil Sorge ha smascherato Alex Belli, ma poi nel cuore della notte è arrivato il colpo di scena che ha cambiato ogni cosa nella casa del Grande Fratello Vip.

Soleil Sorge si conferma ancora una volta essere la protagonista indiscussa di questa sesta edizione del GF Vip. Nelle scorse ore l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non le ha mandate di certo a dire e si è scagliata contro il suo compagno di merende Alex Belli.

In un primo momento la Sorge lo ha accusato di avere manie di protagonismo e di voler rubare costantemente la scena agli altri. Lui ovviamente non ha reagito bene e tra loro è nata una discussione. Soleil è apparsa visibilmente infastidita da quanto è successo e subito dopo ha deciso di lasciarsi andare ad un duro sfogo con Manila e Katia, ma attenzione perché è pronta a sganciare la bomba sull’ex stella di Centovetrine.

Soleil Sorge ha smascherato Alex Belli al GF Vip, rivelando tutti i suoi altarini per poi fare un passo indietro.

Alex Belli litiga con Soleil Sorge ma poi arriva il colpo di scena

Soleil Sorge ha ammesso per la prima volta che il bacio che si sono dati durante la rappresentazione teatrale della Turandot non era affatto un bacio cinematografico, ma un bacio vero e proprio perché Alex Belli si è spinto oltre infilando la lingua, ma non solo.

Secondo l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Belli non l’avrebbe affatto tutelata in puntata e avrebbe raccontato cose non vere. In quanto lei, dopo il confronto con Delia Duran, si sarebbe allontanata da lui ma quest’ultimo era sempre pronto a tornare da lei e a nessuno è sfuggito la sua dichiarazione d’amore che non aveva nulla a che fare con la semplice amicizia.

“Come mai non lo sto sopportando? Perché sto iniziando a vedere delle cose (…) In puntata io ero in difficoltà. Sono successe delle cose e lui sa benissimo, doveva essere lui a parlare e invece non dice nulla. Quindi io resto in imbarazzo perché lui vuole coprirsi” ha rivelato Soleil, come riportato da Biccy.

“Come durante la Turandot doveva essere un bel bacio scenico. Lui invece è venuto mi ha preso ed ha messo la lingua. Poi in puntata dice ‘non c’era la lingua era un bacio cinematografico’. Ha mancato di rispetto e di onestà intellettuale. Aveva la coda di paglia ed è andato in protezione” ha proseguito svelando ogni cosa. “Allora basta con gli atteggiamenti fisici e tutto il resto, allontanati da me“ ha poi concluso, ma il colpo di scena è già servito.

Stanotte..

Alex: “Io e te dobbiamo sentirci in colpa se ci amiamo?”

Omg! MA PERCHÉ PARLA SEMPRE PER TUTTI E DUE? #gfvip pic.twitter.com/z0bs3inqRe — Miss Chill ✨ (@MissChilll) December 2, 2021

Soleil ed Alex Belli in men che non si dica, come dimostra il tweet incorporato poco più in alto, hanno subito fatto la pace.